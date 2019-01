A migrációs nyomás erősödésével a Soros-alapítványok vezetői jelentéseket küldtek az amerikai tőzsdespekulásnak, hogy miképp manipulálják az európai közvéleményt. Céljuk a bevándorlók pozitív színben való feltüntetése volt, ehhez több trükköt is felhasználták - írja a Magyar Idők .

A DC Leaks hekkercsoport által kiszivárogtatott dokumentumok arról tanúskodnak, hogy a Soroshoz köthető szervezetek vezetői jelentéseket írtak a milliárdosnak a migrációs nyomás erősödése során.



Ezekben beszámoltak arról, hogy milyen képbeállításokat javasoltak - a lényeg az volt, hogy a bevándorlók közül főképp a terhes nőket, a gyermekeket és az öregeket fotózzák le. Így akarták elérni, hogy az európai őslakosok megsajnálják a bevándorlókat. Ezzel szemben a migránsok túlnyomó többsége fiatal férfi.



Ezeket a jelentéseket valószínűsíthetően Gregory Maniatis, a spekuláns Nyílt Társadalom Alapítványa fiókszervezetének, az Open Society International Migration Initiative-nek az igazgatója írta. Emellett az európai sajtóban megjelent cikkeket is monitorozta Soros embere.



Manos Moschopoulos, a Soros-alapítvány honlapja szerint a migránsok védelméről és jogairól szóló portfólió európai programvezetője az idomeni táborról szóló jelentést jegyezte, ahová ezer migráns érkezett. Később a sajtóban ez már tízezres tömegre duzzadt.



Szót kell ejteni még Jordi Vaquerről, aki szintén a Soros-hálózat tagja. A spanyol többször is kijelentette, hogy Soros György nem szponzorálja a Szicíliai-szorosban tevékenykedő civil szervezeteket, és nem támogatja az Orvosok határok nélkül olaszországi szervezetét, sem pedig a máltai székhelyű Migration ­Offshore Aid Stationt.



Ezzel szemben az olasz ügyészségnek bizonyítékai vannak, hogy kapcsolat áll fenn a migránsokat taxiztató szervezetek és az amerikai tőzsdespekulásn között. Carmelo Zuccaro olasz ügyész korábban a La Stampának azt nyilatkozta, hogy bizonyítékaik vannak az embercsempészek és egyes civil szervezetek közötti közvetlen kapcsolattartásra vonatkozóan, és a szervezetek támogatói között Soros Györgyöt is megnevezte.

