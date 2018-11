Brit tudósok (ez most tényleg nem vicc) megállapították , hogy Magyarországon a kormány olyan szinten űzi a közösségimédia-manipulációt, ahogy azt az észak-koreai rezsim is teszi. A kérdés adódik: milyen közösségi média van a diktatórikus ázsiai országban, s a manipuláció vizsgálatát miért nem a jobboldali tartalmakat korlátozó Zuckerbergnél kezdik?

Újabb érdekes tanulmány látott napvilágot, melynek témája a kormányok manipulációja a közösségi médiában. Hazánk, nem meglepő módon, szerepel az írásban, melyet egy oxfordi kutató, Samantha Bradshaw jegyez. Magyarország a tanulmányt a mindig "független és objektív" Index ismertette meg az olvasókkal.



Publikációjában megjegyzi, hogy Magyarországon a kormányzat olyan mértékben befolyásolja a közösségi médiát, ahogy azt Észak-Koreában teszik.



A kutatást olvasgatva azonban több érdekes dolgot is felfedezhetünk. Az egyik, s talán a legfontosabb, hogy a szakember a tanulmány finanszírozásáért nem másnak mond köszönetet, mint az Open Society Foundation-nek, ami közismerten Soros György szervezete.



A másik pedig a kutatásmódszertana. Bradshaw több országból is, így Magyarországról is meg nem nevezett szakértőket kérdezett meg. Megkerestük Bradshawt, hogy nevezze meg számunkra ezeket a hazai szakértőket, cikkünk megjelenéséig egyelőre nem kaptunk választ.



Nem lennénk azonban meglepve, ha a hazai szakértők az amerikai tőzsde spekuláns által támogatott szervezetekből kerülnének ki.



A Soros-hálózatban bevett módszer, hogy a magát filantrópnak nevező milliárdos érdekköreibe tartozó társadalomtudósok jelentéseket készítenek, hogy azt később a balliberális média megjelentesse, ezzel is gyengítve a nemzetállami kormányok pozícióját.

Erre számos esetben volt már példa.