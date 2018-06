Mindehez persze kellett egy OECD-kutatás, amely a társadalmi mobilitással foglalkozott. A tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy Magyarországon hét generációra van szükség ahhoz, hogy az alacsony jövedelmi regiszterbe tartozó családok elérjék az átlagos jövedelmi szintet. Természetesen a 444 házi gazdasági okoskodói nem tartották fontosnak górcső alá venni a tanulmány módszertanát. Csupán egyetlen dolog érdekelte őket. Hogy ugyanez a szám jött ki Kína és India esetében is.

Márpedig a 444 és kapcsolt részeinek munkatársairól is tudjuk már régóta, mi a legfontosabb szempont a címszerkesztésnél: tudjanak fikázni egy jó nagyot. A Quibitnek ezzel a címmel ez sikerült is: “Hány generáció kell hozzá Magyarországon kitörjön valaki a szegénységből? Pont annyi, mint Kínában és Indiában”. Majd a felütéssel is biztosra mennek, ha esetleg a cím nem lett volna elég egyértelmű: “Magyarországon nincsen kasztrendszer, az egyenlőtlenség mégis annyira bebetonozódott, hogy a társadalmi mobilitás tekintetében Indiával és Kínával vagyunk egy szinten…”.

Annyira pofátlanok persze már nem voltak, hogy elfelejtsék megemlíteni:

1. az OECD vizsgálata csak Magyarországgal foglalkozott az egész térségből. Azt mondjuk elfelejtették hozzátenni a Qubitnél, hogy ez miért is fontos. Segítünk: azért mert így nehéz mihez viszonyítani az eredményt.

2.“Vigasztalóan hathat azonban, hogy az OECD kutatása alapján Németországban és Franciaországban sem sokkal nagyobb a társadalmi mobilitás, mint nálunk (6 generáció)” - írja a portál. Nem, ez nem vigasztal senkit, ez inkább csak dühítő, mert akkor mi a nyavalyáért is kellett már megint azt sugallni, mintha mi lennénk Európa miniatűr Ázsiája?

Az meg már tényleg érthetetlen, hogyan nem tűnt fel a portál munkatársainál, hogy ez a kutatás úgy ahogy van egy ökörség. Arra nagyon kíváncsiak lennénk, miként lehet hét generációra - körülbelül 180 évet jelent a hét generáció - visszaszámolni, elvégre abból az időből még nem lehet olyan adatokat találni, amelyeket ehhez fel lehetne használni? Nem beszélve arról, hogy a felsorolt országok történelme elég különböző. És azt hogyan mondja meg bárki, hogy hét generáció múlva, milyen állapotok fognak uralkodni?

Meg hogyan kell értelmezni itt a családokat? A családok ugyanis az egymást követő nemzedékek során osztódnak és egybeolvadnak más családokkal. Hogyan kell itt kiválasztani egy családot, amelynél megvizsgáljuk, hogyan kúszik egyre feljebb a vagyoni létrán a generációkon keresztül. Csupa érdekes kérdés várt volna még megválaszolásra.

Ehelyett a ballibb újságírók ismét kizárólag egyetlen késztetést éreztek magukban: egy nagyot fikázni, majd a végterméket a lehető legnagyobb felületen elteríteni.