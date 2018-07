Napok óta zajlik a konteózás a balliberális sajtóban azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Idők tavaszi tényfeltáró cikksorozatában lerántotta a leplet a Soros-hálózat és a bevándorláspárti NGO-k működéséről. Az objektív sajtómunkások - miközben valamilyen izraeli kötődésű kémügyet szeretnének a történet köré varázsolni sejtetéseikkel - szánt szándékkal terelik el arról a figyelmet, hogy a Magyar Időkben megjelent állításokat nem sikerült megcáfolni. Melyek is ezek?

Nem véletlen, hogy függetlenobjektív ballib újságírok ilyen kényszeredett próbálkozásba kezdtek, hiszen eleddig képtelenek voltak megvédeni a kedvenc bevándorláspárti NGO-ikat a róluk szóló információkkal szemben.

Vegyük is végig, mik derültek ki a tavasz folyamán nyilvánosságra került hangfelvételekből a Soros-hálózatról és bevándorláspárti szövetségeseiről!

Például az, hogy a Civil Liberties Union for Europe nevű Soros-szervezet vezetője, Dénes Balázs azért lobbizott német multiknál, hogy helyezzenek nyomást Magyarországra annak érdekében, hogy a kormány visszavonja a bevándorláspárti NGO-kat érintő szabályozását. Dénest láthatóan az sem gátolta meg ebben, hogy ezzel magyar munkahelyeket veszélyeztetett. Az erről készült hangfelvétel a Jerusalem Postban jelent meg.

A Magyar Idők tényfeltáró sorozatának hála tudjuk, hogy a pár évvel ezelőtt kirobbant ukrajnai forradalom Sorosék egyik mesterműve volt. Nem kevésbé az, ahogy a forradalom romjain beépültek a kormányba. De ez nem volt elég a hálózatnak, kellett nekik a Magyarországgal szomszédos ország üzleti élete is, így bekebelezték az egyik legnagyobb ukrán céget, a Naftogazt is.

Egy, a Magyar Idők által nyilvánosságra hozott másik hangfelvételen Tracie Ahern, a Soros Fund Management, azaz Soros amerikai hedge fundjának, pénzügyi alapjának korábbi vezetője arról beszél: Soros a Nyílt Társadalom Alapítványt (Open Society Foun­dations) eszközként használja politikai véleménye érvényre juttatására az Egyesült Államokban és Európában is. Erre azért is fontos emlékezni a haladó sajtó izraeli kémügyekről szóló összeesküvéselmélet szövögetésének egyik főszereplője a deklaráltan is Soros György által pénzelt 444.hu.

A legjobb történet mind közül a Migrationa Aid nevű bevándorláspárti NGO-hoz köthető. Ők ugyanis nem hagyták magukat, ezért nagy tehetetlenségükben felköptek a levegőbe és aláálltak. A szervezet vezetőjéről, Siewert Andrásról olyan hangfelvételek kerültek elő, amelyen egyrészt elkotyogja, hogy a Migration Aid illegális adatgyűjtésbe kezdett a tranzitzónában, másrészt azt is bevallja: “Végeredményben minden a pénzről szól”. Mi ezt már akkor is régóta tudtuk az áljótékonykodó álcivil szervezetekről, de úgy tűnik, hogy a balliberális sajtó azóta se akarja ezt tudomásul venni. Sőt, továbbra is mosdatják ennek a globális szintű antidemokratikus machinációnak a résztvevőit. Például Dezső András, az Index újságírója azt írta, Siewerték rögtön jelezték a gyanújukat az Alkotmányvédelmi Hivatal felé, azzal az emberrel kapcsolatban, aki később a hangfelvételt csinálta róluk. Ez természetesen nem igaz, amit pont a Siewert által összehívott sajtótájékozatóból lehet tudni. A hangfelvétel nyilvánosságra kerülése után nem sokkal megrendezett sajtótájékoztató beharangozójában egyébként azt ígérték: “az utóbbi idők legsúlyosabb belpolitikai botrányát fogjuk kirobbantani”. Ehhez képes mi történt?

Siewert elmondta, hogy egy e-mailben megkereste őket egy magát Alexandrovnak nevező ember

aki, három e-mailben is máshogy írta le saját nevét, többek között ezért is már akkor sejtették, hogy titkosszolgálati beszervezési kísérletről van szó

annak ellenére, hogy már akkor ilyen gyanúval éltek, találkoztak Alexandrovval, és csak ez után jelentették az esetet a magyar hatóságoknak

ennek ellenére újabb találkozóra került sor közte és Alexandrov között

azt is megtudtuk Siewerttől, hogy ők direkt állítottak csapdát Alexandrovnak, mert meg akartak bizonyosodni arról, hogy kicsoda és mit akar tőlük. Ezzel magyarázta azokat a rendkívül meredek kijelentéseit, amelyek a Magyar Idők által nyilvánosságra hozott hangfelvételeken hallhatók

arról is beszámolt, hogy nekik is van hangfelvételük a történtekről, de nem szeretnék nyilvánosságra hozni

Ahogy korábban megírtuk: egy magát civilként meghatározó szervezet önszorgalomból elkezd kémelhárítással foglalkozni, és különböző csapdákat állít valakinek, akiről azt feltételezi, hogy kém, ahelyett, hogy bejelentené az egészet a hatóságoknak abban a pillanatban, amikor elkezd gyanakodni. Ez inkább úgy nézett ki, mint amikor valakiről kiderül, hogy elég csúnya ügyletekbe keveredett, majd gyorsan kitalál valami nagyon erőltetett magyarázatot.

Itt bizony egy rakás ember bukott le, hogy “civil” köntösben politikai nyomásgyakorló tevékenységet folytat Soros György érdekeit képviselve, illetve a bevándorlás gerjesztésének céljából. Ebből pedig Siewerthez hasonlóan a mindig objektív és tárgyilagos haladó médiának nem sikerült semmit megcáfolnia azóta se. Ehelyett csapnak egy kis zajt kedvenceik érdekében, és azt kezdik el firtatni, miként derülhetett ki, hogy olyan van a palacsintában, ami nem odavaló.