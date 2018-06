Soros György harcot hirdetett Donald Trump amerikai elnök és az erősödő nacionalizmus ellen a The Washington Post című lapnak adott interjújában. A milliárdos azon is kesereg egy kicsit, hogy mennyi minden nem úgy alakult az elmúlt pár évben, ahogy ő szerette volna. Ezek mellett még arra is erőt érzet magában, hogy azzal vádolja meg az Egyesült Államok elnökét, ami pont rá jellemző.