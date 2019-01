A vád a szokásos: bíróságok függetlensége, sajtószabadság helyezete, s még sorolhatnánk.



A három demokrata politikus név szerint Dianne Feinstein Kaliforniából, Dick Durbin Illinios-ból és a connecticut-i Chris Murphy. A haladó politikusokban közös amúgy, hogy mind a hárman Soros Györgyhöz, vagy a milliárdos szervezeteihez köthetőek.



Az Illinios államból származó Dick Durbinről egy korai Washington Postban jegyzett cikk alapján derül ki, hogy a kilencvenes évek közepén Soros és a családja rendesen megtámogatta Durbint anyagilag.



Dianne Feinstein szenátor is Soros Györgynek köszönheti, hogy ilyen magas szintekre eljutott. A demokrata politikus kampányát többek között az Emily’s List nevű szervezet segítette, melynek célja, hogy minél több demokrata női képviselőt jutasson be a törvényhozásba. Kaliforniában sikerrel jártak, ugyanis az általuk támogatott Fensteint megválasztották.



A politikai lobbicsoport finanszírozója pedig nem más mint, mint a tőzsdespekuláns, Soros több ízben is támogatta kisebb-nagyobb összegekkel a demokratákért lobbizó csoportot.

Érdekesség, az Emily’s List legnagyobb sikerének Hillary Clinton elnökjelöltségét tartja.



A Connecticut állambéli Murphy kampányai során többen is jelentősen támogatták a szenátort. A Yale Egyetem mellett a Move On Organization is támogatta a demokrata képviselőt, közel százhúsz ezer dollárral. A Move On Organization pedig a pénzt a tőzsdespekulánstól kapja.



