A GLAAD - melynek legfontosabb célja a kulturális változás elősegítése és a közbeszéd formálása az LMBTQ mozgalom elfogadása céljából - több amerikai platformon is vizsgálta a melegek reprezentációját. Figyelték a normál adókat és a streaming-műsorokat is. A kutatás szerint a műsorok szereplőinek 8,8%-a sorolható az LMBTQ közösségbe, ami történelmi rekord és hatalmas javulás - írja a Mashable.

A GLAAD a jó hír örömére arra bátorítja a filmgyártókat, hogy meg ne álljanak itt, és két éven belül érjék el a bűvös 10%-os határt – ami a számokat és a trendeket nézve bőven teljesíthető is. Bár ez arány már jelentősen meghaladja a valós demográfiai reprezentációt, és akkor tegyük is fel rögtön a kérdést, hogy hova ez a nyomulás.

A felmérésből az is kiderült tovább, hogy idén először szerepel több színesbőrű LMBTQ színész a televízióban, mint fehér. A Netflix büszkélkedhet a legtöbb LMBTQ karakterrel: 88-at számoltak össze, az ottani kábeltévék közül az FX vezet.

A bi- és pánszexuális karakterek száma 118-re nőtt, de 2017 óta emelkedett a biszexuális férfiak száma is a televíziós műsorokban. A leszbikus karakterek száma 47-ről 53-ra gyarapodott.

Vannak kiemelkedően teljesítő sorozatok, mint a Will és Grace, amelynek új szériáját az első héten 15 millió ember követte. Az FX Pose című sorozatában bukkant fel a legtöbb transznemű szereplővel, a CW csatorna Supergirljével pedig megkapták az első transz szuperhőst is a tengerentúlon, szóval történelmi pillanatok ezek.

Bár az LMBTQ közösség nagy részét egyes vélemények szerint a biszexuálisok teszik ki, az arány a karakterekben nem ezt mutatja: a szereplők 42 százaléka meleg, 25 százaléka leszbikus (ezt keveslik) és csak 29 százaléka biszexuális. Tehát van mit korriágálni.

A GLAAD kutatása azt is megjegyzi, hogy sajnálatosan kevés mozgássérült embert láthatnak az amerikai nézők a filmekben, a tavalyi 1,8 százalékról csupán 2,1 százalékra nőtt a karakterek száma. Valamint azt is nehezményezik, hogy a nők aránya csak 43 százalék a filmekben, miközben a valóságban 51 százalékban alkotják nők az amerikai társadalmat. A civil szervezet szerint a változás annak köszönhető, hogy új emberek jelentek meg a filmiparban, akik hatással vannak arra, hogy milyen tartalmak kerüljenek ki.

Szögezzük le: nem azzal van a baj, hogy meleg szereplők vannak a filmekben. Legyenek mozgássérültek is, természetesen jelenjen meg minden rassz. Legyenek egyenlő arányban nők és férfiak, a gyermekszereplők nemi balansza is legyen tökéletes. De mivel a világ összes népe fogyasztja az amerikai tömegkultúrát, joggal merül fel az igény, hogy ők is mind megjelenjenek, valamint ugyanúgy az ott élő kisebbségek is. Ne csak magyar transzszereplő legyen benne, hanem albán, dél-afrikai és japán is. A társadalmi igazság érdekében fel kell állítani nemzetközi, regionális és nemzeti társadalommérnökségeket, amelyek megadják a filmek szereplőlistáját, sőt már a castingot is elvégezhetik, nehogy valami elnyomott kisebbség kimaradjon. Hogy lesz ebből érdekes történet, jó film, művészet? Kit érdekel? Első a genderbalansz, meg a modern tudományosság.

