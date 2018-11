Ha Sneider nyitott szemmel járna, parlamenti képviselőként, sőt az Országgyűlés egyik alelnökeként pontos képe lehetne arról, hogy milyen viszonyban vannak egymással az ellenzéki pártok.

Ő viszont úgy látja, hogy a Jobbik nem tudja tolerálni a Demokratikus Koalíció “szélsőséges hangnemét”. Ehhez képest jobbikos alelnöke, Gyöngyösi Márton frakcióvezető nemrég elég szívélyesen tárgyalt irodájában a DK parlamenti, XV. kerületi képviselőjével, előző polgármesterével, Hajdu Lászlóval. Az is teljesen véletlen egybeesés lehet, hogy a Jobbik ez után - az ellenzéki baloldali összefogás győzelmét segítve - nem is indított jelöltet a kerületi időközi polgármester-választáson. Ezzel hallgatólagosan is beálltak a “szélsőségesek” mögé.

És hogy a többi ellenzéki párt se tudja tolerálni Gyurcsány pártját? - ennél jobb viccet még nem mondott Sneider. Hiszen az MSZP a tavaszi országgyűlési választáson is összefogott velük és nem lesz ez másként a 2019-es önkormányzati választáson sem. Bizonyosan több közös polgármester-jelöltet is elindítanak. És e összefogás mögött az ország számos pontján kimondva-kimondatlanul, de ott lesz majd a Jobbik is.

Sneider tehát együgyű, vagy csak hazudik? Egy pártelnök számára egyik variáció sem jó ajánlólevél a választók felé.