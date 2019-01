Az eset még tavaly májusban történt - ahogy azt a Bild is írja -, de a tárgyalás csak most kezdődött meg.



Az eset úgy kezdődött, hogy a 19 éves áldozat, A. Mohammad egy migránsoknak tartott németórán ismerkedett meg a szíriai kurd lánnyal. Közös fotóikat feltöltötték a Facebookra, ami a lány családjának nem tetszett.



Rendőrségi források szerint a lány nagynénje és az anyja tervezték meg a becsületgyilkosságot, s ebbe bevonták a család férfitagjait is. A kurdok már több éve Németországban éltek.



A gyilkossági azonban a rendőrök közbelépése miatt nem sikerült, de az áldozat súlyosan megsérült. Az egyik elkövető a rendőröknek az utcán azt ordibálta, hogy „Szíriában ezért mind a kettőt megölik!”. A népes kurd család másik férfi tagja pedig felháborodott, hogy az áldozatot miért nem tartóztatják le.



Csak hogy ez Európa, bár a Macron-Merkel-Juncker tengely ügyködik, hogy a kontinens az arab világhoz legyen hasonló.



Borítófotó: képünk csak illusztráció (MTI/EPA/Felipe Trueba)