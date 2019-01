Évek óta azt terjesztik kormánypárti médiumokról, újságírókról, hogy őket nem sajtóként kell kezelni, hanem az “elnyomó hatalom” kiszolgálóiként, és olyan bánásmódot is érdemelnek. Kezd beérni a munkájuk gyümölcse, a szombati tüntetésen ugyanis megtámadták az ECHO TV stábját, de nem először fordult elő, hogy kormánypárti médiumok tudósítóit nem hagyták dolgozni.

Ugyan az ellenzéki narratíva arra épül, hogy Orbán gyűlöletpolitizál, az egyáltalán nem zavarja őket, ha egy balliberális újságíró, vagy közéleti személyiség politikailag motivált kivégzéseket emleget.

Nem volt bajuk, amikor Bőtös Botond azt kívánta a fideszeseknek, hogy az árokpartról lapátolják fel őket az IFA-platókra. Nem érezték a gyűlöletet Kerner Zsolt részéről, amikor Ómolnár Miklósnak és Bayer Zsoltnak a kandelábereket emlegette, vagy amikor Gulyás Márton, festéköntögető mozgalmár kormánypártiak munkatáborba küldéséről értekezett.

Ezek mind belefértek, ahogy az O1G-zés is, sőt ez a trágárság az ellenzék jelmondatává vált. Ezek mind belefértek, ahogy az O1G-zés is, sőt ez a trágárság az ellenzék jelmondatává vált. Ahogy Hadházy Ákosnak, Szél Bernadettnek, Varju Lászlónak, Tordai Bencének, vagy Bangóné Borbély Ildikónak teljesen természetes, hogy bármikor bemegy az MTVA épületébe és az ott dolgozók munkáját megzavarva betörnek a stúdióba, vagy ha ezt nem hagyják nekik, akkor fenyegetőzni kezdenek, és ország-világ előtt mutogatják a biztonsági őrök arcát.

Ilyen állapotok uralkodnak, sokakat már a végletekig feltüzeltek a kormánypárti sajtóval szemben, és arról is mindenkit meggyőztek, hogy a fideszesek alacsonyabb rendű organizmusok, tehát úgy is kell bánni velük. Még akkor is, ha valaki csak tudósítani szeretne a nádszál gyenge tüntetésükről.