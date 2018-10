Vasdoronggal verték fejbe azt a 13 éves fiút a Párizs melletti Lilas településen múlt szombaton, aki vasárnap belehalt sérüléseibe. Az AFP francia hírügynökség beszámol arról is, hogy a bandaháború során történt haláleset kapcsán öt fiatalkorút vett őrizetbe a rendőrség. Nyomozás folyik bűnszervezetben, szándékosan elkövetett emberölés ügyében. Az őrizetbe vettek 14-17 évesek.

Az esetről beszámolva a Le Figaro című konzervatív lap, tragikomikus igyekezettel kerülve a bűnügyi tudósításokban korábban még fellelhető utalásokat az érintettek származására, számos olyan hajmeresztő esetet sorol fel, melyek az elmúlt időszak bandaháborúi során borzolták a kedélyeket.

A mostani haláleset a főváros határától keletre eső régióban (Seine Saint-Denis) történt. Az itt található két előváros, Lilas és Bagnolet számos erőszakos összecsapás, leszámolás színtere volt az elmúlt esztendőkben.A bűncselekmények rendszerint a szervezett drogkereskedelemmel hozhatóak összefüggésbe.

„Rendszeresek a bandák közötti összecsapások. Nem tudjuk, mit tegyünk ” – ismerte el Daniel Guiraud, Lilas szocialista párti polgármestere a Le Parisien című lapnak nyilatkozva. (Ismert: pártja támogatja a bevándorlást továbbra is serkenteni, ösztönözni kívánó Emmanuel Macron elnök politikáját –a szerk.) A politikus kijelentette, hogy a meglevő dologi és humán erőforrásokat is mozgósítva megpróbálják fölvenni a küzdelmet a szervezett bűnözéssel szemben. Az ügy valóban megrázta a francia közvéleményt, így például Gaspard Gantzer, François Hollande volt köztársasági elnök szóvivője is kifejezte részvétét a családnak.



Daniel Guiraud, Lilas szocialista párti polgármestere (Wikipedia)

A mostani gyilkosságra egy hónappal azután került sor, hogy egy 16 éves fiút lőfegyverből. több pisztolygolyóval leadott halálos sérülés ért szintén Saint-Denis egyik településén.A 7,62-es méretű golyókkal leadott sorozatot, melynek két másik sérültje is volt, minden bizonnyal egy Kalasnyikovból adták le. A temetést követő, 400 fős demonstrációról hírügynökségi videón szinte kizárólag afroamerikai hozzátartozók és demonstrálók láthatóak. Ezek a korábban „érzékenynek” titulált negyedek jórészt bevándorlók által lakottak. A szomszédos Val-d'Oise-ban történt, hogy egy 17 éves fiú lement cigarettáért, és súlyosan megsebesítették az egymással harcoló bandák.

Az ügyben megszólaló belügyminisztérium – melynek feje éppen most távozott a kormányból – híranyagában kifejti, hogy az érintett területeken 2016-17-ben 19 százalékra „csökkent” a bandaháborúkhoz köthető cselekmények aránya. A forrás nem nevezi meg, hogy ez a csökkenés milyen adathoz képest értékelhető. Tény, hogy a különböző orgánumokban nyilatkozó helyi lakosok szerint viszont Párizs kül- és elővárosaiban az elmúlt esztendőkben ijesztő mértékben megnövekedett a szervezett körök, többnyire drogkereskedésben érdekelt bandák által elkövetett bűncselekmények száma.

Annak ellenére, hogy az elkövetők nemzetiségét súlyos tabuként kezelik a sajtóforrások, közhelyszerűen ismert, hogy az érintett régiókban túlnyomó részt arab és afroamerikai eredetű lakosság él.

Az elmúlt esztendőkben, a migránsok Európába özönlésével kimutatható párhuzamban, többszörösére ugrott a bűnelkövetés a bevándorlók lakta övezetekben, s ezt még a kormányt támogató politikai szféra is tehetetlenül nézi. Macron Európára erőszakolt migránspárti politikája napi szinten mond csődöt a francia fővárosban.

Borítófotó: PuzzlePix/Animus81, Dreamstime