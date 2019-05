Ismertetése szerint a Bosch magyarországi tevékenységének minden területén növekedést ért el 2018-ban. A cégcsoport teljes magyarországi árbevétele - beleszámítva a nem konszolidált vállalatok árbevételét és a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi tevékenységeket is - 13 százalékkal 1317 milliárd forintra nőtt 2018-ban. A Bosch magyar piacon elért konszolidált forgalma 3 százalékkal, 251 milliárd forintra nőtt tavaly. Az idei teljesítményre globális cégként jelentős hatással lehet a világkereskedelem alakulása, ezzel együtt az óvatos becsléseik szerint stabil maradhat - mondta.

Kiemelte: a Bosch csoport Magyarországon 2018-ban minden eddiginél többet, összesen 71 milliárd forintot fordított kutatás-fejlesztésre a mobilitási megoldások és a kéziszerszámok gyártásának terén, ez 29 százalékkal több, mint 2017-ben.

Tájékoztatott arról is, hogy a csoport tavaly 1200 új munkahelyet hozott létre az országban, jelenleg 14 800 dolgozójuk van, közülük több mint 2600-an kutatás-fejlesztési területen dolgoznak.

Közölte: terveik szerint 2020-ra a teljes csoport eléri a karbonsemleges működést mind a 400 telephelyén, a globális célt Magyarországon is támogatják. Az MTI kérdésére elmondta: energiahatékonysági beruházásokra Magyarországon közel félmillió eurót terveznek fordítani idén. A cégcsoport négy üzleti területen van jelen világszerte és Magyarországon. Ezek a mobilitási megoldások, az ipari technika, a fogyasztási cikkek és az energia-és épülettechnika.

Beruházásokra az országban tavaly 67 milliárd forintot költöttek, ezek valamennyi Bosch telephelyen folynak és stratégiai szempontból mindegyik meghatározó - ismertette a cégvezető. Felidézte: a Robert Bosch Kft. tavaly 37 milliárd forint értékű beruházást jelentett be, 2021-ig tovább bővíti a Budapesti Fejlesztési Központ campusát. Miskolcon a Robert Bosch Power Tool Kft. 13,9 milliárd forintos beruházással új, 20 ezer négyzetméteres gyártócsarnokot épít. Több mint 14,1 milliárd forintos új beruházást jelentett be a szintén miskolci Robert Bosch Energy and Body System Kft., 2021-ig új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepítenek. A hatvani Robert Bosch Elektronika Kft. 10 milliárd forintos beruházással 2020-ig új, korszerűbb gyártást szolgáló eszközöket szerez be, ami elsősorban a teljesen elektromos és hibrid járművek területén meghatározó, újgenerációs termékek gyártásának elindítását szolgálja. Ismertetése szerint 2019 év végén adják át Hatvanban a 60 ezer négyzetméter területű logisztikai központot a vállalat Ipar 4.0 megoldásaival.

Somogyi András, a csoport HR igazgatója közölte, hogy jelenleg a budapesti fejlesztőközpontba keresnek mérnöki-szoftverfejlesztési területre dolgozókat, több mint 100 nyitott pozíciójuk van.