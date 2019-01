A Terror Háza Múzeumának főigazgatója írásában kifejti: a felvilágosodás francia nagyjai megfigyeléseket végeztek, de szívesen adtak tanácsot is térségünk uralkodóinak, nem csupán a tisztes fizetségért, hanem azért is, mert civilizációs küldetésüknek tekintették, hogy fényt vigyenek a sötétségben élőkhöz, Keletre.



Schmidt Mária meglátása szerint a 19. századtól kezdve aztán már hatalmi-politikai szempontból is foglalkoztak velünk, ami azt jelentette, hogy kényük-kedvük szerint húzogatták a határainkat, és hozták létre a pillanatnyi érdekeiknek megfelelő államalakulatokat. Hozzáteszi: új országok felemelése és régiek ledöntése magától értetődővé is tette az első világháborút követő Párizs környéki békeművön munkálkodó nyugati politikusoknak és szakértőknek azt a hozzáállását, miszerint a fejlett Nyugat dolga, hogy diplomatái újra és újra a saját pillanatnyi érdekeinek megfelelően rajzolják át Kelet-Európa térképét.

A XX. Század Intézet és a XXI. Század Intézet főigazgatója szerint a kommunizmus rabigájának lerázása után eltelt három évtized ellenére a felállás változatlan. Kelet-Európa, a kelet-európaiak, szerintük még mindig nem tudtak felkapaszkodni a nyugatiak civilizációs szintjére, ezért jogos, sőt szükséges, hogy alávessék magukat nekik.



Kelet-Európa épp azért nélkülözhetetlen a Nyugat számára, mert mi szolgáltatjuk a Nyugat felsőbbrendűségének élő bizonyítékát! Erről szól az Európai Unió minden egyes napja.



Ezeknek az országoknak a képviselőit ez a tőlünk nyugatra évszázadok alatt kifejlődött felsőbbrendűségi, értsd még: übermensch attitűd vértezi fel arra, hogy minket folyamatosan kioktassanak. Minket meg az évszázadok alatt belénk táplált kisebbségi érzés, bizonyítási kényszer, hogy ne röhögjük ki őket és ne menjünk el mi is hozzájuk, leiskolázni és lealázni őket. Rájuk férne - zárja írását Schmidt Mária.



Az eredeti, teljes írást a Látószög blogon olvashatják el.

Borítófotó: PuzzlePix / Badboo, Dreamstime