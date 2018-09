A konzolháború a mostani nyolcadik generációban már jó ideje eldőlt. Elég csak egy futó pillantást vetni az eladási adatokra. A Sony a Playstation 4-ből 81,9 millió darabot adott el világszerte, míg a redmondi óriáscég „csak” 38,5 millió Xbox One-t tudott értékesíteni. Ha ez nem lenne elég a játékeladások terén is magasan vezetnek a japánok. Náluk a legjobban fogyó hat cím mindegyike több mint 10 milliós eladást produkált (mind közül a legsikeresebb a GTA V 18 milliónál tart). Ezzel szemben az amerikai konkurensnél még a legsikeresebb cím is csak 8 milliós értékesített darabszámot tud felmutatni.

Annak ellenére, hogy a két óriáscég harca jószerivel véget ért, a Microsoft láthatóan nem adja fel, és ha már a boltokban nem, legalább a PR háborúban igyekszik megnyerni néhány csatát. Az utóbbi időben például azzal mentek neki a Sony-nak, hogy a cég nem támogatja a cross-playt. Nade miről is van szó? A cross-play opció lényege, hogy a különböző platformok játékosok a neten keresztül egymással is tudnak játszani. Illetve van ahol az is megoldható, hogy a felhasználó mondjuk egy PC-n elkezd egy játékot majd ment és egy teljesen más platformon mondjuk egy Xbox-on folytatja az állását.

Ebből az átjárhatóságból a Sony láthatóan nem kér. Emiatt Mike Ybarra az Xbox dívizió alelnöke azt mondta, hogy a Sony egyszerűen nem hallgat a játékosokra.

A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy szimplán arról van szó, hogy a nyerőhelyzetben lévő platform nem akar osztozkodni: öt éve egy konzol-generációval ezelőtt ugyanis amikor a felállás még egészen más volt és a két cég harca sokkal kiélezettebb volt, épp a Sony akart nyitni a cross-play felé. Akkor viszont például Amerikában az Xbox toronymagasan vezetett a piaci versenyben és nem kértek a közösködésből.

A vád, miszerint a Sony nem hallgat a játékosokra már csak azért sem ül igazán, mert a legsikeresebb címeik az utóbbi időben mind exkluzív címek voltak (God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human), amelyekkel egyébként is csak és kizárólag Playstation 4-en lehet játszani. Ezeknek az exkluzív címeknek pont az a lényege, hogy a Sony Playstation-je felé tereljék a játékosokat.

Borítófotó: (MTI/EPA/Gian Ehrenzeller)