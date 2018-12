"Az új »rabszolgatörvény« csupán a jéghegy csúcsa a tekintélyelvűségbe és állami kontrollba zuhanó országban. Számos fiatal Magyarország elhagyására kényszerült, a bevándorlással szemben pedig teljes tilalmat rendeltek el, így Orbán Viktor miniszterelnök fizetés nélküli túlórákra próbálja kényszeríteni a lakosságot a saját maga által teremtett munkaerőhiány orvoslása céljából" - írta közleményében a zöldpárti képviselő.

Hogy mivan? Ezek szerint Judith Sargentini most már a munka törvénykönyvének magyarországi módosításba is beleszólna, mert szerinte ez is jogállami kérdés. Ehhez a kérdéshez, ami csakis Magyarország belügye, semmi köze egy kotnyeles holland EP-képviselőnek. Ő mégis beledumál, ráadásul hazudik is.

Úgy tűnik Sargentini kiolvasztotta az ellenzék mirelit kampányszövegét, miszerint nagy a kivándorlás. Kár, hogy ezt a legújabb adatok nem támasztják alá. Azok ugyanis azt mutatják, hogy a környező országokhoz viszonyítva igen alacsony a Magyarországról kivándoroltak száma.

A munkaerőhiány pont annak köszönhető, hogy a Fidesz-KDNP kormányzásának hála pörög a gazdaság, és mindenhol szükség van munkaerőre. Ami mellesleg a munkavállalókat hozza előnyös helyzetbe. Értsd: nincsenek kiszolgáltatva a munkaadók kénye-kedvének.

Az önként vállalható túlórák számának megemelése pedig - még egyszer hangsúlyozzuk - nem jogállami kérdés. Az uniós irányelv átlagosan 416 óra (ez alatt van a magyar), van azonban olyan nyugat-európai ország ahol 500 óra is elrendelhető, és van olyan is, ahol nem önkéntes, hanem kötelezően vállalandó a túlmunka.

De Sargentininek csak Magyarország szúr szemet.

Ahogy az is ordas hazugság, hogy a kormány fizetés nélküli túlórákra kényszerítene bárkit. Sargentini is pontosan tudja, hogy a dokumentum, amit oly ájtatosan kritizál, kifejezetten rögzíti, hogy a túlórát ki kell fizetni.

"Orbán Viktornak és a haverjainak mára majdnem teljes az ellenőrzése a média és a bíróságok felett, illetve bezárattak egy kiváló egyetemet, ami bizonyítja, hogy a posztkommunista demokrácia rövid korszaka véget ért Magyarországon. Sajnos Orbán támadásai az egyéni és a szabadságjogok ellen egyedül a magyar népnek ártanak, ezért vonultak annyian utcára tiltakozni a tekintélyelvűség ellen" - jelentette ki. Mennyien vonultak utcára? Látott már a holland képviselő Fidesz-gyűlést? Látta a választások eredményét?

Arról van fogalma, mi zajlik éppen Franciaországban. Ott tényleg tömegek vonultak utcára, mert elegük van Macronból, a mérések szerint ráadásul élvezik is a társadalom támogatását. A párizsi rendőrök fellépése pedig gyakran tényleg diktatórikus államok erőszakszervezeteire emlékeztet. De ne aggódjunk, a franciák nem fognak 7-es cikkelyt a nyakukba kapni.

De a magyar demokráciát majd Sargentini, meg a hozzá hasonló megbízható sorosisták megmentik Brüsszelből...