Jellemző a „sárga mellényesek” immár második, az egész országra kiterjedő tiltakozó akciójának megítélését illetően, hogy az internet népe feszült hangulatban követelte a provokátorok azonnali őrizetbe vételét, eltávolítását Párizs utcáiról. Egy fiatal nő például, elég egyértelműen célozva arra, hogy „különféle eredetű”, tehát észak-afrikai és afro-amerikai fiatalok „Nik la France!”-t ordítoztak (ez egy súlyosan sértő kifejezés Franciaországra nézve, Magyarországon csak egy „baloldali” politikus alkalmazta eddig a saját hazájára) beszámolt arról, hogy a csapat tagjai mindent felgyújtottak a híres Champs Elysée-n, ami az útjukba került. Volt, aki a rendőrséghez fordult a demonstrációt lejárató csoportok ügyében. Már a szombati, a hivatalos adatok szerint országszerte 106 ezer, míg rendőri források szerint 750 ezer főt megmozgató tiltakozó akciók kezdetén is feltűntek „migráns hátterű” személyek, akik vérben forgó szemekkel, azonnal dolgozni akartak. Mivel ez ott helyben nem sikerült nekik, elkezdtek padokat és más utcabútorokat aprítani.

Ismerős forgatókönyv, az embernek legalábbis óhatatlanul eszébe jut 2006 ősze, nyara. Nyáron áremeléseket jelentenek be – ez nálunk is, és most, 2018 nyarán Franciaországban is így történt. Az akkor éppen szocialista magyar kormányfő, épp úgy, mint a hasonló hátterű – az előző, szocialista elnök mellett tanácsadóként működő - francia elnök, viszonylag erős politikai hátteret tudhatott magáénak. Hazánkban az ígéretekkel, Frankhonban az elvártakkal volt totálisan ellentétes a bérek és árak alakulása. Magyarországon 2006 őszén egy vérlázító hangfelvétel, 2018 őszén Franciaországban egy újabb megszorító intézkedés korbácsolta fel a kedélyeket. S a fölkelt nép sorai közé, hogy, s hogy nem, mindkét haladó úriemberek által igazgatott országban bekerült egy agresszív kis csoport.

Nyilvánvaló kormányzati manipulációról beszélt vasárnap este a francia RTL stúdiójának vendégeként csak Nicolas Dupont-Aignan. A kis gaulle-ista párt, a Debout la France vezetője szerint egyértelműen elkülöníthetők a tisztességes emberek és a vandálok. Szintén a franciákat sorolta különböző csoportokba Gerard Darmanin francia költségvetési miniszter, ám ő egyenesen „barna pestist” emlegetett, mikor megkülönböztette a diszkréten és a kevésbé visszafogottan demonstrálókat.

Míg Macron a napokban nacionalista lepráról beszélt hazánk és Lengyelország kapcsán, Gerard Darmanin francia költségvetési miniszter barna pestist emlegetett, de ő már a franciák egy részét minősítgette. Darmanin szerint a köztársaság ellen dolgozó „profi betörők” műve ez, ami történt. A politikus megkülönböztette ezeket az elemeket az úgynevezett becsületes emberektől. Megint más kérdés, mi történik akkor, ha megfordítjuk a sakkasztalt, és a láthatósági mellényről sárga mellényeseknek nevezett tüntetők szemszögéből figyeljük Macront és csapatát. Őt, őket ki küldte, milyen szándékkal?

Borítókép: Az üzemanyagadó tervezett emelése ellen tüntetnek láthatósági mellényt viselő tiltakozók az elbarikádozott, karácsonyi fényekkel kivilágított Champs-Elysées sugárúton Párizsban. MTI/AP/Christophe Ena