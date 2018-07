A Fidesz józsefvárosi polgármester-jelöltje elmondta: a vasárnapi voksolás tétje, folytatódik-e a kiszámítható és stabil fejlődés, vagy sem. Ha nem akkor a kerület minden bizonnyal visszafordul abba az irányba, aminek révén veszélybe kerül az elért közbiztonság, vagy éppen hajléktalantanyává válik Józsefváros. Emlékeztetett arra, hogy a balliberális városvezetéstől 11 milliárd forintos adóssággal vették át a kerületet, de ma Józsefvárosnak már nincs adóssága. Sőt egy kiegyensúlyozott és stabil büdzséje van, aminek egynegyedét a városrész fejlesztésére költik.

Sára Botond kifejtette, hogy a közbiztonság javítása volt nyolc éve a legfontosabb feladatuk. “A kamerarendszer kiépítésével és a rendőrség megerősítésével nagyot léptünk előre” - mondta. Rámutatott arra is, hogy korábban tízből hét ember elvágyódott a kerületből, de mára megfordult ez az arány: tízből heten maradnának a városrészben.

A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Józsefváros újjáépül elnevezésű program keretén belül most a társasházakat újítják fel. Három év alatt pedig 3,5 milliárd forintot fordítottak erre a célra. Idén pedig 1,5 milliárdot fognak - közölte. Legfontosabb fejlesztésként azonban az Orczy-negyed rehabilitációját nevezte meg. A jövőre induló három éves fejlesztésre a kerület elnyert kétmilliárd forint állami támogatást. Ahogy arról mi is írtunk, a program keretein belül nemcsak felújítják a városnegyedet, hanem még tízmedencés fürdőt is építenek oda. Mindezek mellett pedig tervezési fázisban van a Csarnok- és Népszínház-negyedek felújítása is.

Ellenfeléről - Győri Péterről - elmondta, hogy 1990 - 2002 között az SZDSZ fővárosi képviselőjeként egyszer sem szólalt fel a kerület eladósítása ellen, valamint az ellen, hogy drog- és hajléktalantanyát csináltak a kerületből. Azzal, hogy álfüggetlenként a polgármesteri pozícióra tör, Sára Botond szerint az a célja, hogy visszafordítsa a kerületet a balliberális útra. Aminek a lényege, hogy pár kisebbségi csoport hasznot húzzon a kerületből, de az ott élőkkel nem törődik.

