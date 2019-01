20 milliót költöttek el karácsonyi rendezvényekre a Fidesz képviselői - hirdeti öles címekkel az Index a Népszavára hivatkozva. Persze azt már elfelejtették megemlíteni az “oknyomozásukban”, hogy ezekre a fogadásokra ők is hivatalosak voltak. A jobboldal már csak ilyen: az adventi várakozás idején a balliberális újságírókat is megvendégeli, boldog karácsonyt és új évet kíván nekik is.