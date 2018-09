A Jobbik vezetése hónapokkal ezelőtt is tisztában volt azzal, hogy brutális ütemben csökken a tagságuk, de ezt felső döntésre még a tagság elől is eltitkolták, illetve ennek ellenkezőjét állították a megmaradt párttagoknak. A birtokunkba került hangfelvételen Farkas Gergely a Jobbik országgyűlési képviselője és Z. Kárpát Dániel a párt alelnöke, országgyűlési képviselője arról cserél eszmét, hogyan kezeljék a Toroczkai László és Dúró Dóra miatt kialakult helyzetet és a kilépési hullámot.

Farkas azt javasolja, próbálják úgy hitelteleníteni Toroczkaiékat, hogy íratnak egy cikket, amelyben kifejtik, nem politikai irányvonalbeli különbség miatt, hanem személyes ambíciói miatt alapította meg Toroczkai a Mi Hazánk Mozgalmat. Farkas kiemeli, hogy a párton végigsöprő kilépési hullámot – amit a Jobbik folyamatosan tagad – azzal lehetne ellensúlyozni, hogy olyan ismert embereket szólaltatnak meg, akik most akarnak belépni a pártba. Z. Kárpát Dániel erre azt javasolja, hogy rúgjanak ki valakit, majd léptessék be újra.

Farkas Gergely: „Jön ez a kilépési hullám, ezt meg ellensúlyozva, most ugye volt egy belső kommunikáció, hogy többen léptek be, mint ahányan kiléptek.

Z. Kárpát Dániel: Valakit kirúgunk és beléptetjük.”

Z. Kárpát kiemeli, hogy ha fent akarják tartani azt a látszatot, hogy nincs pártszakadás, akkor gyorsan kell reagálni a Farkas Gergely által elmondottak szerint, de Z. Kárpát arra is felhívja a jelen lévők figyelmét, hogy a Toroczkaiékról szóló lejárató cikket nem a hozzájuk tartozó Zsúrpubin kellene megjelentetni, mert az össze lejárató anyagukat ott hozták le az utóbbi időben.

Z. Kárpát Dániel: „Ha azt a látszatot fent akarjuk tartani, hogy itt nincs pártszakadás és igazából itt nem mi vagyunk reagálási kényszerben, akkor nagyon csínján kell ezekkel bánni. A legjobb lenne talán ha egy összefoglaló cikk készülne a Gergőnek a nyomvonalán. (...)Ha elfogadtok egy tanácsot, én nem a Zsúrpubit javasolnám, hiszen a zsurpubi.hu az annyira leekézte magát, az összes ilyen támadó jellegű cuccunk az ott jelent meg az utóbbi hetekben-hónapokban.”

A megbeszélésen szóba került, hogy a párttagoknak szánt belső kommunikációban azt hangsúlyozták, hogy többen lépnek be a Jobbikba, mint amennyien ki, sőt valaki azt is közbe veti, hogy kétszer annyian léptek be, mint ki. Erre még Z. Kárpát is úgy reagál, hogy „Ez kamu! Jó hát ezt egyikünk sem hiszi el.” Így hangzik a párbeszéd ebben a témában a felvételen:

Z. Kárpát Dániel: Ez mondjuk kamu. Én nem mondanám.

ismeretlen megszólaló: Mennyit küldött ki a Szaszi? Ötven valahányan léptek be és harmincan ki.

Z. Kárpát Dániel: Jó, hát ezt egyikünk sem hiszi el!”

A hangfelvétel leirata

Farkas Gergely: A másik, amit írtam az elnökségi levlistára, hogy az egész bagázst, ezt a Toroczkai bagázst azzal lehetne hitelteleníteni, hogy bemutatnánk, hogy itt nem feltétlenül politikai irányvonalbeli másképp gondolkodásról van szó, hanem személyes ambíciók kapcsán, az abban való csalódás, hogy ők nem lettek, Toroczkai nem lett pártelnök, ugye csomóan nem lettek országgyűlési képviselők, Szőcs Norbi, Árgyelán, Császárné ezek mind országgyűlési képviselők szerettek volna lenni. Amikor volt az ominózus országos választmányi ülés, amikor ki lett hirdetve, onnantól datálható az ő pálfordulásuk.

Jön ez a kilépési hullám, ezt meg ellensúlyozva, most ugye volt egy belső kommunikáció, hogy többen léptek be, mint ahányan kiléptek, de olyanokat is lehetne, hogy megszólaltatni egy-két embert, aki ismertebb, hogy ő pont most lép be, meg most kezd bízni a Jobbikban, meg örül, hogy ilyen emberektől megszabadultunk, persze ezt egy kicsit szofisztikáltabban. Tehát felmutatni az ellenpólust is, hogy ne csak az a kilépési hullám söpörjön végig a médiában, hanem az ellen oldal is, ami a mienket erősíti. Tehát szerintem meg kellene keresni néhány olyan embert, értelmiségieket, akik pozitívan nyilatkoznak arról, hogy a Jobbik most már végképp kilépett abból a szélsőjobboldali pártiságból ami sokakat távol tartott. Ilyen jövőképet felmutatni szerintem fontos lenne.

XY: Szaszival kell beszélnünk.

Z. Kárpát Dániel: Valakit kirúgunk és beléptetjük.

NEVETÉS

Z. Kárpát Dániel: A sas nem kapkod legyek után, tehát ha azt a látszatot fent akarjuk tartani, hogy itt nincs pártszakadás és igazából itt nem mi vagyunk reagálási kényszerben, akkor nagyon csínján kell ezekkel bánni. A legjobb lenne talán ha egy összefoglaló cikk készülne a Gergőnek a nyomvonalán, amit elmondott, hogy az összes lúzerről bebizonyítjuk, hogy miért lúzer és miért nem tudja elfogadni. Most nyilván ezt nem injekciósan kell megírni, tehát semmiképpen sem úgy, hogy itt valami összeesküvés elmélet szaga legyen, de az lenne a jó, ha a kommentelőink egy copy paste-el ezt így mindenhová be tudnák szúrni. Ha elfogadtok egy tanácsot, én nem a zsúrpubit javasolnám, hiszen a zsurpubi.hu az annyira leekézte magát, az összes ilyen támadó jellegű cuccunk az ott jelent meg az utóbbi hetekben-hónapokban.

ismeretlen megszólaló: A kilépési hullám most… Az Enikő is akar a héten sajttájt. Kurva élet, hogy meg fogják kérdezni, hogy kilépési hullám van, erre kell szerintem nagyon hamar, hogy belépési hullám van. És pont, és lezártuk, nem foglalkoztunk vele. A Fidesznek a dolga.

ismeretlen megszólaló: Kétszer annyian léptek be, mint ki.

Z. Kárpát Dániel: Ez mondjuk kamu.

ismeretlen megszólaló: Cáfolni kell ezeket.

Z. Kárpát Dániel: Én nem mondanám.

ismeretlen megszólaló: Mennyit küldött ki a Szaszi? Ötven valahányan léptek be és harmincan ki.

Z. Kárpát Dániel: Jó, hát ezt egyikünk sem hiszi el!