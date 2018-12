Ha a parlamenti frakció többsége úgy dönt, hogy a pártnak új vezetőre van szüksége, May automatikusan megbukik miniszterelnökként is. A bizalmatlansági szavazás megindításához 48 konzervatív képviselő támogatására van szükség, Mayt a frakció fele, 159 szavazat tudja megbuktatni. Ha ez sikerül, elkezdődik az utód keresése. Ha több mint három jelölt van, akkor több körben szavaznak, a legkevesebb szavazatot kapó kiesik, egészen addig, míg kettő nem marad. A maradék két jelöltre a párt összes tagja szavazhat. Az új pártelnökből lesz az új miniszterelnök.

A kormány számára a bizalmatlansági indítvány a lehető legrosszabbkor jött. May éppen a kontinensen turnézik, kétségbeesetten próbál további engedményeket kicsikarni az EU-tól, a németektől, hogy a kínkeservesen tető alá hozott kilépési megállapodást valahogy el tudja a londoni törvényhozásban fogadtatni. Az EU azonban büntet: Angela Merkel és Jean-Claude Juncker egyaránt azt nyilatkozta, hogy tartják magukat a megállapodáshoz. Bizonyos értelemben igazuk is van, az Unió hosszú évekig különböző kivételekkel, extra juttatásokkal tartotta bent az Egyesült Királyságot. Most a kilépéskor, nagyon rossz precedenst teremtenének, ha engednének May kérésének.

Ugyanakkor ha a konzervatívok a követketző hetet új vezető keresgélésével töltik el, még rosszabbra fordulhat a helyzet - fogy az idő a jövő márciusra tervezett kilépésig. Ha May megnyeri a bizalmatlansági szavazást - amire azért van esélye -, akkor a következő egy évben újabb hasonló indítványt nem lehet ellene beterjeszteni. Ez azonban nem segít sokat rajta. A brit törvényhozás nem fogja megszavazni az EU-val kötött megállapodást. Az ugyanis azt jelentené, hogy megmarad a vámunió az Egyesült Királyság és az Unió között. A toryk számára ez nem elég “brexit”, a Munkáspárt meg nem fogja megszavazni legnagyobb politikai ellenlábasának kilépési javaslatát.

A gond az, hogy a legfőbb problémának, az ír-északír határ kérdésének nincs jó megoldása. Ha megmarad a vámunió és továbbra sem lesz határellenőrzés Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó északír területek között, annak a vámunió lenne az ára, ami a toryk nagy részének nem elfogadható. Felvetődött, hogy speciális entitású területként Észak-Írország maradjon része a vámuniónak, az Egyesült Királyság többi része azonban nem. Ez viszont London számára elfogadhatatlan politikailag, hiszen azonnal beindulnának az északír szeparatista törekvések. Ráadásul a May-kormány csekély parlamenti többségét biztosító északír unionista párt, a Democratic Unionist Party minden eszközzel megpróbálná ezt megakadályozni.

Marad tehát a harmadik lehetőség: a teljes Egyesült Királyság kilép a vámunióból - vagyis megvalósul a megállapodás nélküli, úgynevezett hard-brexit. Ennek gazdasági következményei súlyosak lesznek, például megszakadnak az Uniós beszállítói láncok. Pár év recesszió biztosan beüt. A politikai következmények azonban még messzebbre nyúlhatnak. Írország, Észak-Írország és London robbanásveszélyes viszonyát az EU által megvalósított vámunió, az Egyesült Királyság és Írország közös EU-tagsága némileg takaréklángra tette. Ha újra vámhatár lesz az ír-északír határon, az olaj lesz a tűzre.

De térjünk vissza a konzervatívokhoz. A toryknál régi hagyomány, hogy a tehernek bizonyuló miniszterelnököktől rövid úton megszabadulnak. Ez történt 1990-ben Margaret Thatcherrel is. A hard-brexitet szorgalmazó toryk most abban bíznak, hogy sikerül May helyére saját emberüket állítaniuk. Az esélyesek: Boris Johnson, korábbi külügyminiszter, aki hevesen és rendszeresen kritizálta May brexit-politikáját. Ott van aztán Dave Davis és Dominic Raab, mindketten a kilépési ügyekért felelős miniszterek voltak, míg ki nem léptek a May kormányból.

May érvelhet azzal, hogy ha leváltják, akkor a kemény brexittel sokkal rosszabb gazdasági helyzetbe kerül Nagy-Britannia, sőt, még az is elképzelhető, hogy egy hatalmi válság esetén az előre hozott választásokon a Munkáspárt győz, amely majd aztán új referendumot ír ki. Ha hatásos lesz az érvelése, maradhat a hatalomban, de az EU-val kötött megállpodást így is nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen lesz elfogadtatnia.