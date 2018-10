Gyurcsány Ferenc és pártja már az áprilisi országgyűlési választást megelőzően is amellett kampányolt, hogy a külhoni magyarok ne szavazhassanak a magyar parlament összetételéről. Nem meglepő ez attól a politikustól, aki immáron másfél évtizede tevékenyen részt vesz a határon túli magyarok elleni gyűlöletcunami gerjesztésében.

Most, hogy szóba jött, ha már valaki uniós állampolgár, hadd szavazzon az európai parlamenti választáson, még ha nem is rendelkezik unión belüli lakcímmel, Gyurcsány újra megfújta a harci kürtöket, csapata pedig elkezdte élesíteni a fejszéket, hogy ismét hadba vonuljanak a külhoni magyarokkal ellen.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által nemrég benyújtott javaslat szerint ugyanis például a nem uniós tag Szerbiában vagy Ukrajnában élő kettős állampolgárok is voksolhatnának. A Gyurcsány-párt szerint viszont ez sértené az – ahogy Vadai Ágnes fogalmazott – európai magyarok jogait. Mintha csak a magyar határon belül élnének európai magyarok...

A DK elnöke pártja október 23-án tartott születésnapi ünnepségén is képes volt arról beszélni: nem szabad hagyni, hogy a határon túli magyarok szavazhassanak a magyar EP-képviselőkre.

Csakhogy az európai uniós lakóhellyel nem rendelkező EU-polgároknak is biztosítani kell a szavazás lehetőségét európai parlamenti választáson - ezt tartalmazza az az európai tanácsi határozat, amelyet Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára ismertetett az Országgyűlésben a mai napon.

Varga Judit arra is rámutatott: több ország már eddig is alkalmazta a gyakorlatot annak határozatba foglalását pedig mintegy két és fél éves tárgyalás előzte meg. Hangsúlyozta: a célkitűzést a magyar kormány mindvégig támogatta, hiszen illik 2010 óta követett politikájába.

A DK újabban azzal is magyarázta már álláspontját, hogy ez a rendszer visszaélésekre adhat lehetőséget. Pedig, ahogy az Varga Judit ismertetőjéből is kiderült, nem példa nélküli ez a megoldás az EU-ban. Akkor mi bajuk van vele Gyurcsányéknak? Na, mi lenne? Ugyanaz, mint 2004-ben, most áprilisban, és ami mindig is lesz. Ha meghallják a szót, „külhoni magyar”, rögtön rosszul lesznek.

