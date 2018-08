A baloldal a 2002 és 2010 közötti hatalma alatt nem volt képes arra, hogy korszakot alkosson. A baloldal mind gazdaságilag, mind pedig morálisan csődbe vitte az országot, ha valaki visszagondol a Gyurcsány-korszakra, akkor sok pozitív jelzőt nem tud találni – hívta fel rá a figyelmet Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa annak kapcsán, hogy 2010 óta most van esély egy olyan korszakváltásra, amelynek köszönhetően Magyarország és a régió is egy olyan konteksztusba kerülhet, ami példa lehet Nyugat-Európa számára is. Napjainkban már az látszik, hogy a Nyugat nagyon komoly országcsoportként tekint a V4-ekre.

Pulai András, a Publicus Intézet stratégiai igazgatója szerint a britek Európai Unióból történő kiválásával kétségtelenül felértékelődik a visegrádi országok szerepe akkor, ha képes lesz a V4 egységesen fellépni. Arra a felvetésre, hogy az ellenzék tudott-e Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői beszéde kapcsán bármilyen értékelhető ellenpólust megfogalmazni Pulai András úgy vélekedett, nem tudni, hogy egyáltalán törekedtek-e erre az ellenzéki pártok. Néhány szocialista politikus megjelent az idei Tusványoson.

Nyilvánvalóan megpróbálják elmondani azt, amit nem tudnak túl sikeresen megtenni, hogy nekik is komoly szerepük van abban, hogy a magyar-magyar kapcsolatok eképpen alakultak – jelentette ki Pulai András. A politológus a baloldal szempontjából félrement történetnek nevezte a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és emlékeztetett arra, hogy Mesterházy Attila MSZP elnökként néhány éve bocsánatot is kért a határon túli magyaroktól.

Deák Dániel, aki Tusnádfürdőn ellenzéki és kormánypárti politikusok vitáját moderálta elmondta, egyértelművé vált, hogy az ellenzéknek semmilyen elképzelése nincs sem Magyarország, sem pedig az Európai Unió jövőjéről, semmilyen elfogadható magyarázatot nem tudtak adni a különböző problémákra.

Az április 8-i országgyűlés választások óta több időközi választáson is megmérettették magukat az ellenzéki pártok és több helyen soha nem látott vereséget szenvedtek. Orbán Viktor miniszterelnök a tusványosi beszédében már kis sem tért az ellenzékre. Pulai András szerint teljes mértékben kijelenthető, hogy nincs jó helyzetben az ellenzék, ugyanakkor azt túlzás lenne állítani, hogy vége van.

A harmadik kétharmad nagyon komoly pofon volt az ellenzéknek, ami azt üzeni, hogy az alapokról kell újraépíteniük mindent, ezt nyilván megerősítik az időközi választási eredmények is – tette hozzá. A politológus úgy véli, a romjaiban lévő ellenzéknek egy-két évre szüksége lesz ahhoz, hogy rendszerszinten értékelhető eredményt tudjon felmutatni. Deák Dániel arra hívta fel a figyelmet, hogy az április 8-ai választás óta tovább csökkent az ellenzéki pártok támogatottsága.

Deák Dániel szerint, ha az ellenzéki lejtmenet tovább folytatódik, akkor a magyar ellenzéki pártok az európai parlamenti választáson még nagyobb pofonra számíthatnak, mint amilyet kaptak április 8-án. A politológus nem tartja elképzelhetetlennek a 60 százalék körüli Fidesz-KDNP listás eredményét sem. Deák kiemelte: a pártokon belüli konfliktusok sem oldódnak fel, a Jobbikban pedig olyan politikusok vannak, akiknek arról sincs elképzelésük, hogy a saját pártjukat miként építsék fel, nemhogy az országot.