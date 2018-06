Rómeó és Júlia történetének hagyományos feldolgozását színpadra vinni napjainkban felér egy lázadással. Főleg, ha minderre a New York-i Metropolitan Operában kerül sor. Néhány napja azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy Magyarország miniszterelnöke levelét kellett Plácido Domingo ünnepelt tenornak és karmesternek eljuttatnom. A maestro, aki most a világsiker felé öles léptekkel haladó magyar ötlet, a fiatal komolyzenei tehetségeket felkutató Virtuózok produkcióban nemrég vált támogatóból résztulajdonossá, igazán különleges módját választotta a New York-i találkozásunknak: meghívott a Metropolitan Operába, ahol ő a karmestere a nagy sikerrel játszott Rómeó és Júliának, s az előadás után, az öltözőjében adhattam át a küldeményt.