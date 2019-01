A kereszténydemokrata politikus szavai szerint Szent István gondolatait kell követnünk a huszonegyedik században is, miszerint ami jó az egyháznak, az jó az államnak is, s ami jó az államnak, az az egyháznak is jó. A politikus hozzátette: az egyház és az állam szétválasztása nem azt jelenti, hogy a társadalomról választjuk le az egyházat.



Semjén Zsolt szerint Európa veszélyben van, hiszen feladta identitását, a zsidó-keresztény alapokra épült identitást.



A miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy az egyházak számára mindig nyitva áll a kormány ajtaja. Semjén Zsolt kérdésre válaszolva hangsúlyozta: részt vesz a csíksomlyói búcsún, s mindenkit arra bátorít, hogy utazzon el Erdélybe, mert ezzel a magyarság ügyének nagy szolgálatot tesz.



Simicskó István, a hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormámybiztos szerint a huszonegyedik század az állandó változás kora: zajos a világunk, és mindenhol a versenyszemlélet dominál. Ilyenkor, ebben a rohanó világban van szükségünk a hitre, melyben az egyházak segíthetnek minket.



A kormánybiztos megdöbbentő adatokkal szemlélte Semjén Zsolt állításait: Németországban a hívek száma néhány év alatt az egyharmadával csökkent, míg Oroszországban mintegy háromszorosára duzzadt ugyanez a szám. Simicskó szerint Európának mindkét tüdejére szükség van (nyugati és keleti rész), hogy egészségesen lélegezhessen.



Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere szerint az egyházak kapcsolata az önkormányzatokkal az élet minden területén átível: az oktatáson át egészen a karitatív tevékenységekig segítik az egyházak a helyi önkormányzatok dolgát, s ez nem csak a technikai segítség miatt fontos, hanem a lelki gyarapodás szempontjából is. A polgármester úgy látja, hogy a hitnek közösségmegtartó ereje van, ami fontos a mai világban.



A köszöntésen részt vettek katolikus, református, evangélikus és zsidó vezetők is.

Borítófotó: Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes (MTI/Máthé Zoltán)