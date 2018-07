Igényt tartana a Jobbikból kiszakadt Toroczkai-párt a Jobbik állami támogatásának a felére. Azt a Jobbikot fejné meg Ásotthalom polgármestere, amely épp most került anyagi csődbe (is).

Tárgyalni szeretne Sneider Tamás Jobbik-elnökkel Toroczkai László, hogy pártja megkaphassa a Jobbik állami támogatásának felét - erről beszélt a szeptember közepén megalakuló Mi Hazánk Mozgalom párt leendő vezetője.

De nézzük a piszkos anyagiakat: miből is szeretne részesülni Toroczkai? Júliusban a Jobbik nem juthat hozzá a Magyar Államkincstártól 331 millió forintos állami támogatáshoz, mivel az Állami Számvevőszék a párttörvény alapján a 2017-es Simicska-plakátcégekkel kötött szerződések miatt ekkora mértékű tiltott párttámogatást állapított meg a szervezetnél. Ezen kívül a szabályozás kimondja, ugyanekkora összeget be is kell fizetniük az államkasszába. Magyarul 662 milliós a tartozásuk, ezen kívül nem nagyon lesz itt semmilyen állami támogatás, amit Toroczkai még meg is felezne. De még nem is bolygattuk a tavalyi “jobbikos-Simicska” ügymenet után felmerült áfatartozásuk mértékét, vagy épp azt, hogy hatvanmilliós összeggel tartoznak a Magyar Postának is. Szóval, csupán közel egymilliárdos terhet nyögnek.

Állítólag a jobbikos pártelnöki székért végül sikeresen kampányoló Sneider Tamás a megválasztása után szembesült a valósággal, hogy elődje, az általa sokáig éltetett Vona Gábor milyen örökséget is hagy maga után: a politikai mellett anyagi csőddel is szembe kell néznie. Bizonyosan ezért hallgat hetek óta az új elnök, hiszen szembesült a valósággal.



Toroczkai, aki egészen április 8-ig a Jobbik alelnöke volt, talán ezzel a sületlenségével akarja bizonyítani, hogy tényleg outsider volt expártjában. Radikalizmusa, forradalmi hevülete annyira foglyul ejtette, hogy nem tudja mit beszél.

Vagy ez egy új radikális geg. Amit Toroczkain kívül senki nem ért.

