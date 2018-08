11, egy és 15 éves közötti gyereket szabadítottak ki bűnözők egy düledező tanyájáról Új-MexikóBAN – közölte a helyi rendőrség a múlt héten.

A rendőrség két férfit letartóztatott az ügyben. A gyerekek szegénységben, nagyon nyomorúságos körülmények között éltek. A 39 éves Siraj Wahhajot azzal vádolták meg, hogy elrabolta hároméves gyermekét - írta meg a Mandiner a Fox News alapján.

A kisfiú holttestét a sivatagban elásva, egy alagútban találták meg három nappal az első rajtaütést követően. Az ügyészek szerint Wahhaj fia egy vallásos szertartás közben halhatott meg. A férfi úgy vélte, ki kell űzni a démont a fiából, ami a gyermek fogyatékosságát okozza.

A szintén Siraj Wahhaj névre hallgató imám azt nyilatkozta fiáról és két lányáról (akik éppúgy az ügy érintettjei, mint bátyjuk), hogy eltávolodtak az ő általa helyesnek tartott iszlámtól, és radikalizálódtak. Az imámnak ugyan közvetlen köze nincs a szörnyű gyermektáborhoz, de ha kicsit belepillantunk az életrajzába - ahogy azt a The Federalist, amerikai portál megtette -, rögtön nem is lesz annyira meglepő gyermekei radikalizálódása.

Az idősebb Siraj Wahhaj ugyanis maga sem teljesen mentes a radikális eszméktől, legalábbis több nyilvános megszólalása is ezt bizonyítja. Volt, hogy imámként azt tanította: “a fehér emberek ördögök”. Később lenyesegette a fehérekkel kapcsolatos rasszista nézeteit, és egy ortodoxabb szunnita muszlimmá változott. Majd megalapított egy mecsetet Brooklynban, és a világ egyik legnépszerűbb imámja lett, akiért a Föld minden pontjáról New Yorkba utaztak, hogy meghallgathassák tanításait.

Persze Sirajnak ezután is akadtak ijesztő mondatai. Egyszer például azt ecsetelte, hogy a politikát nem azért kell űzni, mert az egy “amerikai dolog”, a politika egy fegyver, amit az iszlám érdekében kell felhasználni.

A World Trade Center 1993-as megtámadásakor Siraj rákerült az ügyészség azon listájára, amely a lehetséges kitervelőket tartotta számon. Arról is van felvétel, amikor Amerikáról úgy beszél, mint a “leggonoszabb kormányzatról a Földön”. Máskor azt magyarázta, hogy ha a muszlimok elég okosak lennének a politikában, akkor lecserélhetnék az Egyesült Államok alkotmányos kormányzati rendszerét egy kalifátuséra.

“Idővel ez az úgynevezett demokrácia összeomlik, és nem lesz semmi. Az egyetlen dolog, ami marad: az iszlám” - josolta. Ahogy a mellett is érvelt, hogy Amerikában be kellene vezetni a saría-törvényeket, meg kellene engedni a muszlim férfiaknak, hogy négy feleségük legyen, és engedélyezni kell emberek megkövezését, vagy kezük levágását, ha Allah úgy akarja.

A The Federalist mindezt úgy összegzi: Siraj gyermekei hiába radikálisabbak apjuknál, ettől még az imám egyáltalán nem nevezhető békés vallási vezetőnek.

Az idősebb Sirajnak az amerikai radikális baloldali körökben is vannak kapcsolatai. A híres palesztin származású aktivista, Linda Sarsour büszkén vallja, hogy Siraj a mentora. A feminista közszereplő a Trump-ellenes Womans March egyik szervezője volt.

The Federalist jellemzése szerint Sarsour a feminista szempontok mellett antiszemita nézeteket is vall. Twitterén egyszer úgy fogalmazott: “Semmi sem hátborzongatóbb a cionizmusnál”. Az aktivistának nem csak a Trump iránti gyűlölete fokozhatatlan, de a Saddam Hussein iránti csodálata is mértéktelennek tűnik. Sarsour egyszer az egykori iraki diktátort a palesztinok hősének nevezte.

A történet nem csak arra mutat rá, hogy a politikai iszlám és a baloldal szövetsége egyre erősebbé válik már az Egyesült Államokban is. Ki kell mondani: ideje alaposabban megvizsgálni a "mérsékelt" muszlim imámok felelősségét a tömeges radikalizálódás jelenségében.