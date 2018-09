Szép kis tülekedés kezd kialakulni az ellenzék és a valójában ellenzéki, magukat persze „függetlennek” tartó önjelöltek között. Demszky Gábor - aki az SZDSZ elnökeként is regnált, és megalapításától megszünéséig a magyarellenes párt harcos politikusa volt - most kitalálta, hogy ő nem volt pártpolitikus, és tudja, hogy kell győzni. Régen biztos tudta, de aki most rápillant, nem biztos, hogy bármit rábízna. Erre még rátett egy lapáttal: hozná vissza régi csapatát is. Azokat, akikkel húsz éve alatt tönkretette Budapestet. Micsoda ajánlat!



Fotó: Demszky Gábor

E csapatnak tagja volt Horváth Csaba is, aki az MSZP frakcióvezetőjeként és a BKV-ért felelős főpolgármester-helyettesként is kivette részét a főváros 2010-ig tartó leépítésében. Rövid regnálása alatt szerinte meg is oldotta a csőd szélén tántorgó cég ügyeit, igaz, erről csak a cég nem tudott. A ballib ancient regime utolsó pillanataiban aztán Demszky - Hagyó Miklóssal együtt - leváltotta. Persze nem bukott olyan nagyot, az akkori miniszterelnök, Bajnai Gordon (emlékszik még erre valaki?) a hóna alá nyúlt, és Budapest kormánybiztosának nevezte ki. Aztán ahogy jött a 2010-es bukás, Horváth nem csüggedt, hihetetlen dolgokat gondolt magáról, el is indult nyolc éve a főpolgármester-választáson. Ekkor volt egy nagy híre a budapestieknek, ingyenessé akarta tenni azt a BKV-t, ami amúgy is majdnem tönkrement. El is ért „kemény” 29,5 százalékot, Tarlós csupán mintegy 24 százalékpontot vert rá. Persze, Horváth nem keseredett el, 2014-ben is ringbe szállt volna az MSZP színeiben.



Fotó: Horváth Csaba

Csakhogy akkor jött a vödrös ember, azaz Falus Ferenc, a baloldal akkori nagy reménysége, be is állt mögé minden balos párt, annyira bíztak benne. Aztán egy ló, meg egy üvöltő unoka mellett leöntötte magát egy vödör vízzel, a show olyan jól sikerült, hogy vissza is lépett az indulástól. Horváthot már ekkor sem akarta indítani az MSZP, az utolsó pillanatban maradt tehát Bokros Lajos a - majdnem - összellenzéki jelölt. Tarlós őt is elverte, 49%-36% arányban.



Fotó: Falus Ferenc

És most mi lesz?

Horváth Csaba most is szeretne indulni, de ebből biztos nem lesz semmi.

Az ellenzék leigazolhat magának „független” jelöltet, de Falus Ferenc példájából okulva erre kicsi az esély. Pedig önimádó jelöltet Horváthon kívül is lehet találni a placcon: Puzsér Róbert kritikus is azt gondolja, hogy mindenki más hülye, ő a főpolgármesterséghez is ért. Aztán támogathatnák Demszkyt is, de neki nem lelki bajai vannak, mint Puzsérnak, hanem, mint azt már jeleztük, valami egészen más eredetű gondokkal néz szembe.



Fotó: Puzsér Róbert

Vajon ki marad a végén? Nem zárjuk ki, hogy Karácsony Gergely, miután miniszterelnök-jelöltként is csúfosan megbukott - mindössze 12 százalékot ért el vele az MSZP -, de ez jó ajánlóvevél lesz neki az MSZP-P tavaszi uniós választási listavezetésre és a főpolgármester-jelölti posztra is.



Fotó: Karácsony Gergely

Az LMP és a Jobbik is indíthat jelöltet, még az sem kizárt, hogy ők is összefognak, na nem a többiekkel, hanem egymással. És nem feledkezhetünk meg Bokros Lajosról sem, ő is érezhet még magában erőt, hogy újra kampányoljon néhány hónapot a semmiért.

Ezek szerint érik Tarlós István harmadik főpolgármesteri ciklusa, mármint ha tényleg elvállalja az újabb kormánypárti főpolgármester-jelöltséget.

Borítófotó: Demszky Gábor