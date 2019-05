Jelenleg nyugalom van a világgazdaságban, és egy-két évig még nem kell tartani a válságtól. „A farkas 2008-ban jóllakott”, vagyis ha be is üt majd valamikor a krach, az mérsékeltebb lesz, mint a legutóbbi krízis – jelentette ki lapunknak adott interjújában Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács (KT) elnöke, aki szerint ha semmi hátszél nincsen, a magyar gazdaság potenciális növekedési képessége akkor is eléri a három százalékot.