A BÉT mutatója, a BUX csekély, 0,6 százalékos mínuszban zárta a 2018-as évet, a BÉT viszont így is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a legtöbb külföldi börzéhez viszonyítva. Az átlagos napi részvénypiaci forgalom elérte a 11,4 milliárd forintot, 6,7 százalékkal meghaladva a 2017-es értéket. A tőzsde éves összesített azonnali részvénypiaci forgalma 3,7 százalékos növekedést produkálva, a megelőző évi 2690 milliárd forintról 2791 milliárd forintra duzzadt.



A négy blue chip részvény a teljes forgalom 89 százalékát adta a tavalyi évben, ami gyakorlatilag megegyezik a 2017-ben tapasztalt koncentrációval. A tőzsdén jelenlévő cégek közül három, a Konzum Nyrt., az ALTEO Nyrt. és a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) papírjai feljebb léptek a Prémium kategóriába, ahol immáron 19 vállalat részvényeit lehet megtalálni; valamint megjelentek a SZIT-ek (Szabályozott Ingatlanbefektetési Társaságok) is a tőzsdén.

A tőzsdére érkező friss tőke tekintetében is kimagasló teljesítményt nyújtott a 2018-as év. A már listázott cégek rekordnagyságú tőkeemelést hajtottak végre, 2018-ban közel 80 milliárd forintnyi friss tőke érkezett a hazai részvényparkettre, ezzel jelentősen hozzájárulva a hazai tőkepiaci kapitalizáció növekedéséhez, mely a 2018-as becsült GDP értékéhez viszonyítva év végére elérte a 20 százalékot, amely 5,3 százalékkal magasabb, mint a 2015. év végi állapot.

Teljessé vált továbbá a Budapesti Értéktőzsde középvállalatoknak nyújtott szolgáltatáscsomagja. Az évente megjelenő BÉT50 kiadvány révén a figyelem középpontjába került további 50 sikeres magyar vállalkozás. Az ELITE Programhoz, a Budapesti Értéktőzsde és a Londoni Értéktőzsde a vállalati edukációt, a tőkepiaci finanszírozás elősegítését és a kis- és középvállalkozások fellendítését célzó közös együttműködéséhez idén 9 új hazai vállalat csatlakozott, ezzel Magyarország összesen 17 vállalattal az elsők között vesz részt a programban. A BÉT Xtend platformon, zártkörű tőkeemelési tranzakciókat követően két vállalat kezdte meg részvényeivel a kereskedést: az emeléstechnikai megoldásokkal foglalkozó Megakrán Nyrt., valamint a CyBERG Corp. Nyrt., amely a KAJAHU étterem- és technológiai franchise tulajdonosa.

„2018 izgalmas év volt a Budapesti Értéktőzsde életében. Több tőzsdei cég is szintet lépett és került a Prémium kategóriába, voltak tőkeemelések, bevezetések, nőtt a kereskedés volumene is, új termékek jelentek meg a BÉTa Piacon és immár a BÉT Xtenden is megjelentek az első szereplők. A magyar tőzsde körül pezseg az élet. Elégedettek lehetünk tehát, de hátra dőlnünk még nem szabad. Vannak további céljaink, melyeket partnereink támogatásával szeretnénk elérni.”- nyilatkozta Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.

Ide tartozik, hogy a Budapesti Értéktőzsde újra megrendezte a hazai tőkepiac egyik legkiemelkedőbb eseményét, a BÉT Legek 2018 rendezvényét. A tőzsde a díjátadó keretében 18 kategóriában díjazta az előző év legjobb tőkepiaci teljesítményeit, a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló, szakmai zsűri elbírálása és a piaci teljesítmények alapján. Az év befektetési szolgáltatója az OTP Bank Nyrt., a legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cég pedig a Concorde Értékpapír Zrt. lett, de díjat kapott Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. volt vezérigazgatója is. Az eseményen a BÉT bemutatta a 2018-as évre vonatkozó Stratégiai Jelentését is.

