Nagy érzelmi érintettségű témákban kifejezetten sikeres lehet az aláírásgyűjtést, mint ahogy ez történt tavasszal a Minority SafePack esetén, amikor összegyűlt az egymillió aláírás. De még innen is hosszú az út ahhoz, hogy a törvény betűje változzon, viszont ekkora volumenű véleménynyilvánítást nem hagyhat figyelmen kívül egyetlen politikai struktúra sem. A modern polgári aktivizmus hatékony eszköze lehet a petíciózás, de a hiedelmekkel ellentétben nem elég megfogalmazni a problémát és útjára indítani egy szöveget. Ennél sokkal több kell, mint ahogy látszik a peticiok.com oldalon is, hogyan halnak el sajnálatosan fontos kezdeményezések is.



A demokrácia színes szövetében kevés fajsúlyos, ellenben több tucat marginális, meg néhány súlyos elmebaj gyanúját is felvető kezdeményezést talál, aki a petíciógenerátorra téved. Fogalmazzunk úgy, számos színes témában igyekeznek polgártársaink további polgártársak támogatását megszerezni, ám van néhány egészen komoly, figyelmet érdemlő kezdeményezés is.

Több mint 13 ezren írták alá eddig az erdélyi önálló magyar orvos- és gyógyszerészképzés maradéktalan helyreállítása céljából megfogalmazott petíciót. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemnek (MOGYE) a román tannyelvű Petru Maior Egyetemmel való összeolvasztása végveszéllyel fenyegeti az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést, írják a felhívás szerzői. Felszólítják a román állami hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a magyar közösség önálló anyanyelvű oktatáshoz való jogát az óvodától az egyetemig, és ne engedélyezzék a MOGYE intézményes asszimilációját.

Kifejezetten fontos problémát fogalmaz meg az esztergomiak petíciója, amely azt szeretné, ha a Dunakanyar nagyjából az esztergomi bazilika és a tahitótfalui-híd közötti szakaszán jobb lenne a magyar rádióadók vétele, és nem nyomnák el a szlovák adók. Csak egyetérteni lehet a felvetéssel, mert még Balatonnál is kristálytisztán jön egyik-másik szlovák csatorna, bár igény nincsen rá. Pár hete, az Adriáról hazatérve, elégedetten nyugtáztam, hogy még bőven Horvátország területén be tudtuk fogni a magyar adókat. Vajon miért nem küzdünk meg a szlovákokkal Esztergomért?

Májusban fogalmazták meg azt a petíciót, amelyben nemes egyszerűséggel azt követelik az aláírók, hogy tiltsák be Magyarországon az iszlámot, mert az bizonyíthatóan nem vallás, hanem erőszakos, totalitárius, felsőbbrendűséget hirdető politikai szekta, amely hatalomátvételre készül mindenhol ahol jelen van és elegendő tagot tud toborozni, vagy beszállítani az országba. 111-nél tart az aláírók száma, a többiek nyilván tudják, hogy erre momentán semmi szükség.

Más vetülete az életnek a vega krém iránti küzdelem, egy nő azért indított aláírásgyűjtést, hogy a Dr.Oetker hozza be Magyarországra a Creme Vega terméket. Ez valami fehér krém, fincsi szójából, közel 2,5 ezren aláírták, de úgy látszik, a vállalat még nem látta meg a hirtelen keletkezett piaci űrben a jó magyar vegán forintocskákat.



Fotó: A Budapest Korzó civil csoport korabeli ruhákba öltözött tagjai megérkeznek a Főpolgármesteri Hivatalhoz, ahol a főpolgármesternek címzett petíciót adtak át annak érdekében, hogy vezessék be a Vasárnapi Korzó intézményét, amelynek keretében tavasztól őszig minden vasárnap számos budapesti utat lezárnának a gépjárműforgalom elől. Így a hét egy napján a gyalogosok, babakocsisok, biciklisták, görkorcsolyások, gördeszkások, futók, gyerekek, családok, párok és turisták kaphatnának nagyobb teret.

Lehetne tovább böngészni, ugyanis kisebb horderejű, vagy párhuzamos univerzumokban létező ügyekkel is próbálkoznak az aktivisták, például még ma is aláírta valaki, hogy számolják újra az áprilisi parlamenti választások szavazatait. Gyűjtenek szignókat A tanár című sorozat folytatásáért, azért, hogy ne hívják Budapestre Conchitát, a szakállas nőt, ez utóbbi már bukott ügy, de a petíciót nem zárták még le. Tökölön a tiszta levegőért, megértem, hogy nem szenvedhetik a Százhalombattáról arrafelé szálló szagot. Ezt budafok-tétényi lakosként át tudom érezni, vannak napok, amikor erre fújja a szél, és bizarr elegybe keveredik a helyi élesztőgyárból áradó – értelemszerűen - élesztőszaggal.



Kérnek grillpultot az egyik Intersparba, Andornaktálya és még két község korszerűbb autóbuszokat szeretne, vannak akik fákért emelnek szót, mások a jobb vasúti menetrendért. 58 fő követeli a trianoni és a párizsi békediktátum jogi felülvizsgálatát, van olyan petíció is, amely a hágai bírósággal szeretné megdöntetni a magyar kormányt. Egy biztos: a vélemény szabad, petíciókat lehet gyártani, a többi meg majd az idő, meg a közérdeklődés mérlegén eldől.