Így járt a bukott szocialista miniszterből lett, önjelölt reformer is, aki oly nemes elődök után, mint Sztálin vagy a mi „szemlőhegyi előemberünk”, nekilátott, hogy az egész társadalmat, sőt magát az embert is megreformálja. Valami ködös jövőben és környezetbarát energiákban hívő, jól idomítható droidokat fantáziált maga köré egy olyan, forrongásra mindig kész országban, melyet eddig szinte csak abszolutista uralkodók, „fáraók” (Mitterrand), diktátorok és hadseregtábornokok (Napoleon, De Gaulle) tudtak hosszabb ideig, eredményesen irányítani. Arroganciája, öncélú, a kívánt hatást elérni nem képes, hiszen egymásnak ellentmondó reformjai szabályos válságot idéztek elő, ő mégis menetelt tovább, egyedül, süket magányában, amíg a tűz el nem kezdte nyaldosni palotája falait. Most pedig olyan pózba vágja magát, mintha pusztán pillanatnyi figyelmetlensége okozta volna az elemi erejű társadalmi robbanást, melynek bármikor véget tud vetni.