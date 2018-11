A magyar GDP 4,8 százalékkal növekedett 2018 harmadik negyedévében a tavalyi év azonos időszakához képest, jelentősen felülmúlva a 4,4 százalékos piaci várakozást - számoltunk be róla. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője azt húzta alá: különösen érdekes, hogy a piac túlnyomó többsége a gazdasági növekedés lassulására számított, ezzel szemben a bővülés üteme gyorsult.

„Mindez szembe megy mindennel, amit eddig láttunk és gondoltunk a magyar gazdaságról az elmúlt hónapokban” – hangsúlyozta a közgazdász, kiemelvén: a a továbbra is robusztus tempójú GDP-növekedés részleteit a KSH csak a későbbiekben publikálja, ugyanakkor előzetes kommentárjában rávilágított arra, hogy a növekedés legnagyobb hozzájárulója még mindig a piaci szolgáltatások, ezen belül is különösen a vendéglátó szektor bővülése volt jelentős. Mindemellett a legtöbb ágazat pozitív „hozzájáruló” volt a gyarapodáshoz.



„Meglátásunk szerint a meglepetést elsősorban a vártnál jobban bővülő mezőgazdaság okozhatta, valamint az építőipar hozzáadott értéke is dinamikusabban nőhetett, mint azt a termelési adatok sugallták. A gyenge ipari teljesítmény ellenére a külkereskedelem is meglepetéssel szolgálhatott. Érdemi magyarázatot erre a szolgáltatás-külkereskedelem további dinamizálódása jelenthet” - nyomatékosította. Hozzátette: a magyar gazdaság 2019-ben veszíthet a mostani lendületéből, hiszen a külső kereslet várt romlását, ami az eurózónából ered, nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Végezetül azt mondta: idén könnyen lehet, hogy másfél évtizedes növekedési rekordokat ostromol majd a magyar gazdaság, amihez kell egy a mostanihoz hasonlóan erős hajrá a negyedik negyedévben. Az elmúlt két negyedév pozitív meglepetését is figyelembe véve ez már nem is lenne annyira meglepő.



Borítókép: MTI/Varga György