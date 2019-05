A biztosításközvetítő cég értékesítési csatornáinak (offline partneri, online és call centeres értékesítések) összegző adatai szerint az idei évközi szezon eddigi nyertesei a K&H, az Union és az Allianz voltak: e három biztosító együttesen az új szerződések 59 százalékát szerezte meg.

„Jó hír az autósoknak, hogy az évek óta tartó dinamikus díjnövekedés gyakorlatilag megállt: az alig több mint másfél százalékos drágulás bőven alatta marad az inflációnak. Noha a kárköltségek összege továbbra is emelkedő trendet mutat, többek között a díjösszehasonlítást lehetővé tevő alkuszi szolgáltatások is megfelelő biztosítói versenyt teremtenek ahhoz, hogy a díjak emelkedése erősen korlátozott maradjon” – mutat rá Sebestyén László, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.

Kampányon kívül is egyre tudatosabbak az ügyfelek

Az évközi időszakban az ügyfelek alapvetően két okból kötnek kgfb-szerződést: vagy a jármű tulajdonjogának megszerzésekor (ezt nevezik azonnali kötésnek), vagy a már meglévő szerződés évfordulóját megelőzően elvégzett díjszámítás nyomán, (ezt nevezik évfordulós kötésnek). Az első negyedévben kezdeményezett összes kgfb-szerződésnek 40 százaléka évfordulós váltás volt. Ez az évről évre emelkedő arány is azt mutatja, hogy – bár még bőven van tér a további fejlődésre, - egyre több olyan autós van, aki a kampányidőszakon kívül is tudatosan összehasonlítja a biztosítók ajánlatait.

Az évfordulós kötések átlagos díja az első negyedévben 38 100 forint volt, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi 38 ezer forintos értékkel. Az azonnali kötések átlagosn 57 700 forinton születtek, ebben a körben 2,5 százalékos volt a drágulás az egy évvel korábbi 56 300 forinthoz képest. A másfélszeres eltérést elsősorban a kétféle autóállomány eltérő összetétele és bónuszbesorolása okozza.

Egyre többen rendezik egy összegben az éves díjat

Az év végi kampányhoz hasonlóan évközben is számos díjkedvezményt kínálnak a biztosítók, melyek összességében akár harmadával is csökkenthetik az adott autóra vonatkozó fizetendő díjat. Ilyen kedvezmény jár például a bankszámláról történő díjfizetésre vagy az egyösszegű befizetésre is. Ez utóbbinak köszönhetően folyamatosan nő az éves díjat egy összegben rendezők aránya: a tavalyi 60-ról 63 százalékra emelkedett a részesedésük. A negyedéves gyakorisággal fizetők aránya 33-ról 31 százalékra csökkent – a fennmaradó 6 százaléknyi autós két részletben rendezi kötelező biztosításának számláját.

Borítókép: PuzzlePix / Dreamstime