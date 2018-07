Az Ipsos közvélemény-kutató legújabb felmérése szerint történelmi mélyponton van a Szocialista Párt (PS) Franciaországban. Ilyen alacsony támogatottságot az 1900-as évekbeli alapítása óta nem mértek a pártnak. A Ipsos az EP-választási kampány előtt mérte fel, hogy mik az esélyeik a francia pártoknak, ki hogyan áll támogatottságban - hívta fel a figyelmet a 888.hu.

A francia szocialisták rekord alacsony, mindössze 4 százalékos támogatottsággal bírnak 10 hónappal az EP-választások előtt. Ez azt is jelenti, hogy nagy valószínűséggel a jövő évi választások után a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége francia képviselő nélkül marad az Európai Parlamentben. Megfordítva a dolgot, Franciaországot senki sem fogja képviselni a jelenleg második legnagyobb európai parlamenti pártban.

Az Ipsos felmérése szerint a Macron-féle kormánypárt (LREM) jelenleg 26 szzalékon, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Összefogás 18 százalékon, a jobbközép Republikánusok 15 százalékon, a szélsőbalos Forradalmi Franciaország pedig 13 százalékon áll.

A szociktól láthatóan rengeteg szavazót szívott el Macron pártja, valamint a Jean-Luc Mélenchon vezette szélsőbalos tömörülés. Sokan jósolták a tavalyi elnökválasztások előtt, hogy Francois Hollande öröksége végzetes lesz a francia szocik számára, de azt csak kevesen gondolták, hogy a párt leépülése egy év alatt végbemegy.

Az Ipsos kutatása arra is rámutatott, hogy Franciaországban egyre szkeptikusabbak az unióval kapcsolatban. A franciák egyre bizalmatlanabbak, nem várnak sokat a jövőre esedékes EP-választásoktól. A franciák véleménye a demokráciáról is egyre rosszabb. Jelenleg 64 százalékuk bízik a demokratikus rendszerben, míg 2014-ben még 76 százalék volt ez az arány. A 35 éven aluliak mindössze 54 százaléka hisz ma is a demokratikus intézményrendszerben.

A felmérés szerint az unió döntéseinek megítélése egyre negatívabb Franciaországban, de ez a vélemény egyelőre még nem hajlott át eurofóbiába. A franciák 34 százaléka csalódott az EU-ban, 9 százalékuk pedig teljesen elutasítja az unió jelenlegi döntéseit és működését. Az EU gazdaságpolitikáját a franciák 49 százaléka negatívan értékeli, a jelenlegi uniós migrációs politikát pedig a franciák 63 százaléka utasítja el.

Borítókép: MTI