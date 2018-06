A június végi uniós csúcs előtt a szokásosnál is erősebb nyomás nehezedik Magyarországra. A kötelező betelepítési kvóta hívei és a Soros-hálózat tagjai most éppen a Fidesz Európai Néppártból való kizárását akarják elérni. Erre azonban – már csak a jövő évi európai parlamenti választások miatt is – kevés esély mutatkozik. Deák Dániel szerint egy összehangolt támadássorozatnak vagyunk a részesei, azt szeretnék elérni, hogy Magyarország egy politikai karanténba kerüljön.