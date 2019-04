Princzinger Péter az 1,2 milliárd forintos támogatású programról elmondta: a balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztésének keretében a Balaton háttértelepüléseit is érintő kerékpárutakat jelölnek ki, pihenőhelyeket és szolgáltató létesítményeket alakítanak ki. A 2020 végén záruló program révén teljes értékű tavaszi és őszi turisztikai kínálatot kívánnak nyújtani, de téli elfoglaltságokat is kínálnának, amelyekről hatnyelvű tájékoztatást is nyújtanának.

Borítófotó: Monociklivel halad egy férfi a 212 kilométeres Ultrabalaton versenyen Keszthelyen. (MTI Fotó: Varga György)