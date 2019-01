Fejlesztés a szekszárdi ipari parkban

Több mint kétmilliárd forintból mintegy kétezer négyzetméterrel bővül a csarnokok alapterülete - közölte a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető-helyettese. Ladányi Roland tájékoztatása szerint a fejlesztés keretében, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2,14 milliárd forintos, százszázalékos támogatásával valósít meg a város önkormányzata, korszerűsítik az ipari park infrastruktúráját, csarnokokat újítanak fel és építenek.



Tájékoztatása szerint az 50 hektáros ipari parkban, ahol - 2017-es adatok szerint 26 vállalkozás 517 főt foglalkoztatott - jelenleg 6000 négyzetméternyi csarnokot használnak a park bérlői. A projekt során tíz, egykori honvédségi raktárépület helyén négy új, termelő funkciót ellátó csarnokot építenek, összesen 4400 négyzetméter alapterületen. A megmaradó, mintegy 4000 négyzetméternyi ingatlanokon teljes körű gépészeti és energetikai felújítást végeznek.



Gigaberuházásba kezd a Bosch

Tizennégy milliárd forintot meghaladó fejlesztés kezdődik a német Bosch-konszern miskolci autóipari gyárában, a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-ben. A 2021-ig tartó projekt keretében egyebek mellett új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepítenek - közölték a cég vezetői Miskolcon.

Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a 14,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 2,65 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Az építkezés éve lehet az idei Zalában

Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozása, szállodaépítés, továbbá vasúti és repülőtéri fejlesztés is szerepel a Zala megyében idén elkészülő vagy induló, összesen több száz milliárd forint értékű beruházások között, amelyekről Zala megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak évindító sajtótájékoztatót. Vigh László, Zalaegerszeg térségének országgyűlési képviselője, a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a mintegy 45 milliárd forintos, önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése jelenleg 50 százalékos készültségen áll. Az ehhez is kapcsolódó, 170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is elindult tavaly ősszel.



Január végére befejeződik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról, hogy 255 millió forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Színház mintegy hárommilliárd forintra tervezett korszerűsítésének tervezési feladataira.

