Feldman Zsolt azt mondta, a támogatás például kompenzálja azokat a többletköltségeket, amelyek a szigorúbb előírások betartása miatt keletkeznek, és jövedelempótlásként is szolgálnak, hogy ne szűnjenek meg a kisebb gazdaságok.



Az idei kiírásban változás többek között, hogy új gyümölcskultúrákra - például füge, kivi - is kérhető támogatás, továbbá az is, hogy a jogszerű földhasználattal kapcsolatos nyilatkozatot csak elektronikusan lehet intézni - ismertette.



A kérelem benyújtásakor a rendszer hibaüzenetekkel segíti a helyes kitöltést, ezzel évente több tízezer gazdát védenek meg a támogatás csökkenésétől.



Feldman Zsolt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról beszélt, hogy a kérelmeket május 15-ig a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén kell benyújtani. A kérelmeket a határidőt követően június 11-ig még be lehet nyújtani, ez esetben viszont a megállapított támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökken - tette hozzá.

Borítókép: Vizet permeteznek a sárgabarackfák virágzó rügyére fagyvédelmi célból egy gyümölcstermelő gazdaságban. A fagypáncél a még hidegebb kinti hőmérséklettől védi meg a kora tavasszal kipattant rügyeket. (MTI/EPA/KEYSTONE/Valentin Flauraud)