Büszkék lehetünk a diákokra, hiszen nemzetközi színtéren bizonyították be rátermettségüket és tudásukat. A négyfős csapat tagjai a PTE Műszaki és Informatikai Karának, valamint a Gépészmérnöki Tanszékének hallgatói.



A hallgatók „Robotvezérlés AR-szemüveggel” elnevezésű projektje lett a legjobb a zsűrik szerint.



A győztes csapat jutalma egy Epson által felajánlott robot, mellyel - az egyetem beszámolója szerint - akár a közeljövőben is távvezérléssel végezhetnek el bizonyos műtéteket. Ez az eljárás nagy előrelépést jelentene azokban az esetekben, amikor valamilyen okból nem lehet hozzá(f)érni a beteghez.



A megnyert készüléket a tervek szerint a robotika oktatásba is bevonja a pécsi egyetem, ahol az adott robot kinematikájának megfelelő programozást és programkörnyezetet is oktatják.

Borítófotó: prog.hu