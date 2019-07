A miniszterelnök a szabadtéri színpad előtt összegyűlt többezres hallgatóság előtt a jubileumához érkezett Tusványos egyik alapítójaként és állandó résztvevőjeként, nemzedéke küldetését elemezve a rendszerváltás óta eltelt három évtizedről vont mérleget és a következő 15 év feladatait vázolta.

Orbán Viktor úgy értékelte, az általa képviselt politikai nemzedéknek a most következő 15 évben jön el a „fő műsorideje”, amikor a legfontosabb dolgokat teszi meg. Rámutatott: nemzedékük történelmi lehetőséget kapott a magyar nemzet megerősítésére. Ez igazságtalanul nehéz küzdelem volt eddig is, és igazságtalanul nehéz küzdelem lesz ezután is – mondta.

Úgy értékelte: a magyar nemzet ma birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, és hamarosan birtokában lesz azoknak a fizikai képességeknek, amelyekkel meg tudja magát védeni, és amelyek segítségével független tud maradni.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A magyar kormányfő előadásában kiemelte: az ország önrendelkezését visszaszerezték, a Nemzetközi Valutalap „hazament”, Brüsszellel sikeresen vívták meg küzdelmüket és a határokat is megvédték a migrációval szemben.

Magyarország biztató pályán van

„Magyarország ma biztató pályán van, rendezett pénzügyek, csökkenő adósság, erős növekedés, emelkedő bérek, izmosodó kis- és középvállalatok, gyarapodó családok és lendületes nemzetépítés” – mutatott rá.

Orbán Viktor szerint Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti veszély, ezeket a támadásokat kell elhárítani. Kijelentette: bonyolult manőverek eredményeképpen sikerült megakadályozni, hogy Soros György embere kerüljön az Európai Bizottság (EB) élére, és azt, hogy ideológiai gerillákat helyezzenek fontos európai tisztségekbe.

Gazdasági téren a miniszterelnök szerint fel kell hagyni az európai szocializmus építésével és vissza kell térni a versenyképes európai gazdaság eszményéhez. Támogatni kell a sikeres gazdaságokat, el kell vetni a munka nélküli alapjövedelem európai szintre emelt gondolatát, helyette munkahelyek kellenek és adócsökkentést kell mindenütt bevezetni, a bürokratikus szabályokat le kell építeni és a megszorításos politika helyett a beruházásokat és a munkahelyteremtést kell ösztönözni.

Újabb gazdaságvédelmi akcióterv jöhet

Orbán Viktor elmondta: ha a jövő év tavaszán beigazolódik az európai gazdaság kilátásaira tett helyzetértékelésünk, 2020 tavaszán Magyarországon egy második gazdaságvédelmi akciótervre lesz szükség, ősszel pedig egy harmadikra is. Az akcióterveknek a versenyképességet kell javítaniuk – tette hozzá.

Közölte: a nyugat-európai országoknál nem úgy fejlődik a gazdaság, nem olyan a növekedés, mint amilyet szeretnénk. Magyarországnak ezért a legfontosabb egy új útvonal tervezése 2020-2021-re, és az a cél, hogy a külső rossz hatásokat képesek legyünk minimalizálni, a belső erőforrásokat pedig mozgósítani – magyarázta.