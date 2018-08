Az olasz kormány migrációhoz való viszonya jelentős változáson ment keresztül az elmúlt hónapokban. Matteo Salvini olasz belügyminiszter Orbán Viktorhoz hasonlóan kiáll az illegális migráció ellen, és az olasz kikötők lezárásával igyekszik meggátolni a migránsáradatot. Az Európai Unióban elsőként a magyar kormány lépett fel az illegális migrációval szemben, és hívta fel a figyelmet az ellenőrizetlen tömegek beáramlásának veszélyeire. Ennek következtében megépült a kerítés a déli határon, mely hatékonyan segíti a migránsok ellenőrzését és megakadályozza az illegális határátlépéseket. A 2015-ös nagy áradat óta egyre többen osztják Magyarország álláspontját a migránsválság kapcsán.

Közelednek az álláspontok

A keddi milánói találkozó is bizonyítja, hogy a magyar álláspont egyre elfogadottabbnak számít a nyugati államok körében is. Matteo Salvini, a Liga olasz kormánypárt vezetője már júniusban is arról beszélt, hogy az unió bevándorláspolitikája jelentős reformokra szorul és ebben számít a magyar miniszterelnök segítségére. Az olasz politikus még beiktatása előtt példaképnek nevezte Orbán Viktort, akivel egyetértenek abban, hogy a migránsokat Európán kívül kell megállítani és lefolytatni a szükséges eljárásokat.

Az olaszok is szembeszállnak Brüsszellel

Luigi Di Maio olasz miniszterelnök-helyettes a napokban üzent Brüsszelnek, hogy ha az uniós tagállamok nem dolgoznak ki egy életképes cselekvési tervet a migráció megállítására, akkor Olaszország nem fizet be többet az Unió közös kasszájába, Salvini pedig kilátásba helyezte, hogy nem fogadják el a közös uniós költségvetést.

Orbán: Salvini a sorstársam

A találkozó utáni sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte a Magyarország és Olaszország közötti gazdasági és biztonságpolitikai kapcsolatok jók, jobbak mint az előző olasz kormányokkal.

Salvinit sorstársának nevezte és biztosította Magyarország támogatását az illegális migráció megállítására tett erőfeszítésekben. Orbán Viktor szerint Salvini küldetése, hogy megmutassa: nemcsak a szárazföldi, hanem a tengeri migránsútvonalakat is le lehet zárni.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy míg a nyugat-európai államok menedzselni szeretnék a bevándorlást, addig Magyarország és a V4-ek nem menedzselni, hanem megállítani akarják azt. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Brüsszel azért támadja folyamatosan a magyar bevándorláspolitikát, mert Magyarország volt az az ország, amely megdöntötte azt a brüsszeli tézist, miszerint a migráció megállíthatatlan.

A már Európában lévő migránsokkal nem az a feladat, hogy szétosszák, hanem az, hogy hazavigyék őket – jelentette ki, hozzátéve: ha szétosztják őket, az azt jelenti, hogy győztek az embercsempészek, és újabb hullámokban érkeznek majd bevándorlók. Csak úgy lehet őket megmenteni a vízbe fulladástól, ha meggyőzik őket, hogy el se induljanak.

Ez viszont csak úgy lehetséges, ha bizonyítékát adják annak, hogy nem tudnak Európába bejutni – fogalmazott a magyar miniszterelnök.