Az emberek úgy érzik migrációügyben Európában, hogy a népakarattal szemben valamit rájuk akarnak kényszeríteni – fogalmazott a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken kora reggel a miniszterelnök. Beszélt arról is, csütörtök délután Varga Mihály pénzügyminiszter azt a tájékoztatást adta neki, hogy a gazdasági adatokból teljesen egyértelmű: az év végén, novemberben, lesz nyugdíjprémium, a gazdasági növekedés ugyanis elérte azt a szintet, amely alapján ez megilleti a nyugdíjasokat.

A szeptember egy ilyen hónap, a világ külügyminiszterei és miniszterelnökei időnként összegyűlnek New York-ban – utalt a miniszterelnök a ma záruló ENSZ-ülésszakra, amelyen hazánk is képviselteti magát a külügyminiszter személyében. Az ehhez kapcsolódó felszólalások és beszédek Orbán Viktor szerint bizonyos szempontból az igazság pillanatai is.

A miniszterelnök ezek közül kettőt emelt ki, az egyik az EU a brüsszeli bizottság migrációs ügyekért felelős tagjáé volt, a másik az Egyesült Államok elnökéé. Úgy fogalmazott: ezek a következő évekre is meghatározóak lehetnek, egyúttal szándékbejelentéseknek is tekinthetők.

Dimitrisz Avramopulosz ENSZ-ben tett kijelentésein – melyekben bizodalmát fejezte ki, hogy az EU-tagállamok hamarosan elfogadják az új uniós menekültáttelepítési programot és azt mondta, hogy az EU támogatja a világszervezet migrációs csomagját és az uniós tagállamok önkéntes vállalásokat tettek a menekültek áttelepítésére – a miniszterelnök „már nem” háborodik fel, ugyanakkor a műsorban elmondta: Avramopulosz dolga az lenne, „hogy bennünket képviseljen”, és ha ez nem megy, akkor tartózkodjon az ilyesfajta kijelentésektől, amelyekre „senkitől nem volt felhatalmazása”.

Orbán Viktor szerint migráció szempontjából „nem kedvező terep nekünk az ENSZ”, miután ott a migránsokat kibocsátó országok vannak többségben, a hazánk által képviselt álláspont pedig a kisebbség álláspontja. „Nem kényelmes dolog” a többséggel szemben a kisebbséget képviselni, felszólalni – fűzte hozzá.

Nem véletlen, hogy sokan vagyunk Európában, akik várjuk az európai uniós választásokat, hogy az ilyen embereknek végre útilaput kössünk a talpára – mondta.

A bevándorlással kapcsolatos „csata” még nem dőlt el

A migrációval szembeni magyar ellenállás valódi félelmeket tükröz – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: vannak olyan európai országok, ahol a politikusok óvatosan mondanak ellent, és nem merik azt képviselni, amit az emberek gondolnak. De – jelentette ki – ez nem jellemző a magyar kormányra. Ha támadják Magyarországot, akkor megfelelő súlyú lesz a válasz – mondta.

Az emberek úgy érzik migrációügyben Európában, hogy a népakarattal szemben valamit rájuk akarnak kényszeríteni – emelte ki a miniszterelnök. Szerinte a nyugalom és a béke, a biztonság a fontos, ehhez pedig az kell, „hogy meg tudjuk védeni a saját álláspontunkat, én is szeretném, ha a bevándorlás kérdése dűlőre jutna végre az EU-ban, lezárhatnánk ezt a dolgot, azt mondhatnám a magyar asszonyoknak meg az érdeklődő közvéleménynek, hogy mostantól már semmilyen harcra nincsen szükség”.

Hozzátette: ez a bevándorlással kapcsolatos „csata” még nem dőlt el. „Ki kell tartanunk, ezt a mérkőzést meg kell vívnunk, és májusban meg kell változtatnunk az európai politikát!” – szögezte le a műsorban.

Lesz nyugdíjprémium az idén is

Elmondta: csütörtök délután Varga Mihály pénzügyminiszter azt a tájékoztatást adta neki, hogy a gazdasági adatokból teljesen egyértelmű: az év végén, novemberben, lesz nyugdíjprémium, a gazdasági növekedés ugyanis elérte azt a szintet, amely alapján ez megilleti a nyugdíjasokat.

A kormány célja az, hogy pénzügyi elismerést adjon a nyugdíjasoknak és egyúttal elegendő forrást is biztosítson a fiataloknak annak érdekében, hogy minél több gyerek szülessen – szögezte le a miniszterelnök, kiemelve, hogy egyensúlyban kell tartani az idősek iránti tiszteletet és a jövő iránti elkötelezettséget.