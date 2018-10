Mindenki számára köztudott, hogy az ENSZ misszió keretein belül, több mint egy évtizede teljesítenek szolgálatot magyar katonák Cipruson. A magyar honvédség ezért katonai repülőgépeket szerzett be, hogy a kontingenseket szállítani tudják Ciprus és hazánk között.

Az Origo információi szerint a nyár folyamán teljesített szolgáltatot Cipruson Orbán L. százados is, akit meglátogatott családja, felesége és a kétéves kislánya, Flóra.

A parancsnok azonban hazatért, és nem csak ő, de családja is katonai repülővel tértek haza a kiküldetésből. A NATO szabályoknak megfelelően a parancsnok engedélyt kért családja szállítására amit meg is kapott a magyar honvédségtől. Kétéves kislánya, Flóra is vele utazott a repülőgépen. Ő volt tehát az a kislány, akiről az LMP képviselője, Demeter Márta azt állította, a miniszterelnök lánya.

Demeter Márta betekintést nyert a repülési iratokba, és bár tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, útnak indította az álhírt.

Ezt egyes médiumok - köztük természetesen a legfőbb álhíroldalak: az Index, a hvg, a Magyar Narancs, a 444 - úgy vették át, hogy nem kérdezték meg a kormány álláspontját, csak leközölték a hazug cikket. Így működik ma az álhírgyártás az ellenzéki oldalon - írta az Origo.

Borítófotó: A Magyar Honvédség Airbus A319-es csapatszállító katonai repülőgépeinek egyike Kecskeméten az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison 2018. február 2-án. A gépek a honvédség hadrendjében teljesítenek majd szolgálatot. Az első katonai Airbus A319-es január 31-én érkezett meg a kecskeméti repülőtérre. (MTI Fotó: Ujvári Sándor)