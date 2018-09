A demokrácia szentélyében, ahol a haladás és a progresszió erői - most a Sargentini-jelentéssel - el akarják ítélni Magyarországot, Orbán Viktornak csak hét percnyi időkeretet engedélyeznek arra, hogy megvédje politikáját és az országot.

Az arcátlan hazugságok tömkelegét felsoroló, előre megírt ítélet, azaz a Sargentini-jelentés (valójában Soros-jelentés) jövő heti brüsszeli tárgyalásán a magyar kormányfő hét (!) percnyi időt kap a migránssimogató többségtől, azaz Európa sírásóitól arra, hogy kifejtse álláspontját. A vita végén még a képviselők hozzászólásaira sem reagálhat a magyar kormányfő.

A jelentés a demokratikus alapjogok súlyos, magyarországi megsértéséről szól, több mint egy éve készül, és valójában a 7-es cikkely szerinti eljárás előszobáját jelenti. Ez alapján Magyarország uniós szavazati jogát is felfüggeszthetik. A meccsüket azonban a “demokraták” úgy akarják lejátszani, hogy az ellenfelet a mérkőzés előtt egyszerűen bezárják az öltözőbe. Nem túl sportszerű hozzáállás.

Csak van egy kis bibi. Ehhez minden uniós tagállamnak hozzá kellene járulni. Ez egyenes kizárt. Az új Európa, a V4-ek, valamint Ausztria és Olaszország nem fognak asszisztálni szövetségesük ellehetetlenítéséhez.

Az egyik fő vádlónak, a francia elnöknek, Emmanuel Macronnak sokat köszönhet a magyar kormányfő, hiszen személyes ellenfeleként azonosította.

Mindenki számára világos, hogy a Sargentini-jelentés az európai parlamenti kampány startjelét is jelenti. Ez az eljárás valójában a balliberális, kommunista, zöld és ma már inkább liberális, mint konzervatív néppárti, azaz föderalista, sorosista migránspárti képviselők, Macron előretolt ékeinek leszámolási kísérlete Magyarországgal szemben.

A kampánystart egyben azt is egyértelművé teszi, hogy a sarokba szorított, most még az uniós parlament többségét alkotó politikusok a vesztüket érzik. Jövő májusban ugyanis tényleg eljöhet a pillanat, amikor az európai elit búcsút mondhat a bársonyszékeknek, hiszen a szavazók ítéletet mondanak majd azokról, akik Európa kivéreztetésén dolgoznak.

Azonban a magyar miniszterelnök már sok nemtelennek induló csatát megnyert. Abban biztosak lehetünk, hogy egy holland zöldpárti képviselő (Judith Sargentini), illetve a nagypolitizálással még csak ismerkedő Macron elnök, és a háttérben a laposztó szerepét játszó Soros György nem fog túljárni Orbán eszén.

A támadás ugyanis csak erősíti a magyar miniszterelnököt, aki - nem úgy, mint Macron - stabil hazai támogatói bázissal rendelkezik, és az ország gazdasága pedig szárnyal. Orbán mögött tehát igazi teljesítmény áll.

Úgy pedig még nagyobb az esélye az unióbeli győzelemre, hogy a “demokraták” Orbánt nem partnerként, hanem vádlottként kezelik, bizonyíték erre a mindössze hét perces felszólalás engedélyezése.

Ennyi idő alatt viszont ügyes vádbeszédet lehet kanyarítani, olyat, amely a liberális véleménydiktatúra alatt élő milliók számára is mozgósító hatású is lehet. Ez a vita ugyanis valójában már egész Európa sorsáról is szól.

Borítófotó: Szecsődi Balázs/Miniszterelnöki Sajtóiroda