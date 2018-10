A Turizmus Summit 2018 konferencián Orbán Viktor miniszterelnök és Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója Pro Turismo-díjjal ismerte el a turmizmusban kiemelkedő szakembereket. Orbán Viktor kiemelte, hogy a turizmus a nemzetgazdaság egyik legsikeresebb ágazata és ez többek között a biztonság fenntartásának köszönhető. Guller Zoltán szerint a magyar turizmus elképesztő mértékben növekszik, s a tavalyi évben meghatározott turizmusfejlesztési stratégia szerint 2030-ra Magyarország a régió turisztikai központjává válik. A díjátadó konferencián mutatták be a Magyarország turisztikai stratégiájához kapcsolódó második imázsfilmet, valamint hazánk országmárkáját, amelynek szlogenje: „Magyarország a csodák soha ki nem apadó forrása".

A turizmus mára a bruttó hazai termék (GDP) valamivel több mint 10 százalékát adja, 400 ezer embernek ad munkát. A tavalyi év minden idők legjobb éve volt a turizmusban, és az idei év is hasonló, vagy nagyobb sikerekkel kecsegtet – mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint, aki a turizmusban sikeres, az szükségszerűen hazafi is, hiszen a turizmus a pénzkeresetnek az a formája, ami egyben hazaszeretet is.

Orbán Viktor hozzátette: a gazdasági eredményeknek köszönhetően Magyarországnak már nemcsak a szabadsága, hanem az ereje is megvan arra, hogy az idegenforgalomban is újjáépítsék azt, amit lehet. Az ágazatban sokan külföldi tapasztalatokkal is rendelkeznek, amire a miniszterelnök erőforrásként tekint és arra biztatta a szakmában dolgozó fiatalokat, hogy szerezzenek tapasztalatokat és hazatérve adják tovább tudásukat hazájuk felemelkedése érdekében.

„A turizmus az az ágazat, melyben rendkívül fontos, hogy milyen a minket körülvevő világ és az milyen irányba halad" – fogalmazott a miniszterelnök. „Épp ezért rendkívül fontos, hogy ne csak nézői, hanem alakítói legyünk az eseményeknek, melyek Európában zajlanak." Orbán Viktor szerint a bevándorláspártiak és bevándorlásellenesek közötti vitában Magyarország függetlenségpárti, azaz meg akarja őrizni kultúráját, életmódját, és nem akar bevándorlóországgá válni.

Orbán Viktor biztosította az ágazat további támogatását, hiszen az eredmények önmagukért beszélnek. Az idén nyújtott rekordösszegű kormányzati támogatás jövőre, ha minden jól alakul, meghaladhatja az ideit. A terv az, hogy az ágazat teljes hozzájárulása a GDP-hez 2030-ig a mostani 10-ről 16 százalékkal emelkedjen. Budapest mellett Magyarország minden szegletét be kell kapcsolni a turizmus vérkeringésébe, tovább kell erősíteni a belföldi turizmust - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Guller: a számok 2010 óta folyamatosan nőnek

„A turizmusban dolgozni több mint a létért folytatott küzdelem, a turizmus ugyanis a hazaszeretet egy formája" – mondta Guller Zoltán. A turizmus legfontosabb mutatószámai 2010 óta folyamatosan, évről évre nőnek. „De minden szám és adat mögött csodálatos és izgalmas események vannak, és persze rengeteg munka is. Olyan munka, amelyre büszkék lehetünk" - hangsúlyozta Guller Zoltán.

A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója három dolgot emelt ki az elmúlt évből, melyek megmutatják a magyar turizmusfejlesztési stratégia sikerét: elsőként az augusztus 20-i tűzijátékot emelte ki, mely remek példája a hagyományőrzés és innováció együttműködésének. Másodszor a Budapestet népszerűsítő Spice of Europe-kampányt és az újonnan bemutatott filmet emelte ki. A legnagyobb sikernek a vidéki panziók támogatását emelte ki Guller Zoltán, ugyanis a Kisfaludy-program keretében 48 milliárdos vissza nem térítendő állami támogatással számolhatnak a vállalkozások. Eddig a vidéki panziók kétharmada kapott támogatást, ezzel több mint 700 szálláshely újulhat meg - fejtette ki.



Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, MTI/Máthé Zoltán

„A csodálatos Magyarországot nem rejthetjük véka alá. Küldetésünk, hogy megismertessük hazánkat egymással és megismertessük Magyarországot a világgal” – zárta beszédét Guller Zoltán.

A magyar turizmusfejlesztési stratégia keretében 2030-ra megduplázzák a kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák számát, ötszáz fejlesztési projektet visznek véghez, valamint ezer szálláshelyet és éttermet újítanak meg. A stratégia 2016-os bázisévéhez képest 2017-ben a vendégéjszakák száma elérte a 30 milliót, mely 8 százalékos növekedést jelent, a szálláshelyek bevétele pedig 16 százalékkal növekedett. A terv részeként Budapest újabb harminc városból vált közvetlenül elérhetővé.

A tavalyi rendezvényhez hasonlóan idén is kiosztották a Pro Turismo-díjat. Az idei díjazottak: Sándor Szandra Nanushka divattervező; Papp Regina, a We Love Budapest főszerkesztője és társtulajdonosa; Ruprecht László kreatív séf és gasztronómiai tanácsadó; Fülöp Zoltán, a VOLT fesztivál társalapítója és jelenlegi fesztiváligazgatója; Könnyid László, a hévízi Hotel Europa Superior vezérigazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke; Laposa Bence borász.