A kormányfő kiemelte, ma Európában a rend, a béke és a biztonság már nem magától értetődő dolog, egyre komolyabb erőfeszítéseket kell tenni, hogy "fenntartsuk saját civilizációnk több ezer éves rendjét". Ilyenkor felértékelődik a rend, a béke és vele együtt annak őreinek, védelmezőinek szerepe - hangsúlyozta.

A magyarok békében és biztonságban akarnak élni, ezért a jövőben is szükség lesz - sőt Európa jelenlegi helyzetét látva még az eddigieknél is nagyobb szükség lesz - bátor, jól képzett, hazájukat és nemzetüket szerető egyenruhásokra - mondta Orbán Viktor.

A magyarok azt várják, hogy ne kelljen félniük sem nappal, sem éjszaka, sem vidéken, sem városban, sem közterületen, sem az otthonukban, továbbá hogy ne kelljen félteniük sem saját maguk, sem szeretteik testi épségét, emberi méltóságát, sem saját javaikat, sem az ország vagyonát. Azt is várják, hogy a rendőrség a törvényes rend helyreállításában, a társadalmi szabályok érvényesítésében és a törvénytisztelő magatartás elismerésében mutasson példát - fogalmazott a kormányfő, jelezve, hogy a rendvédelemben dolgozóknak ezért feddhetetlennek és rendíthetetlennek kell lenniük.

A végzősöknek a miniszterelnök azt mondta: nemcsak egy diplomát szereztek, hanem esküt is tettek, és így szolgálatba léphetnek, a fogadalommal pedig a magyar jogrendszer és az ezeréves államiság megőrzése iránt is elkötelezték magukat. Hozzátette: bizonyára azért is választották ezt a hivatást, mert szeretik Magyarországot, a hazájukat, a nemzetüket, a kultúránkat, és hisznek abban, hogy ezek olyan fontos dolgok, amelyeket közösen meg kell védeni.

"Az a rend, amelyet önök védelmeznek, a szabadságból született. Szabadságukkal élve a magyarok eldöntötték, milyen országot akarnak maguknak. Ennek az akaratnak a végrehajtói vagyunk mi mindannyian" - fogalmazott Orbán Viktor, felhívva az esküt tettek figyelmét, hogy noha a törvényeket az Országgyűlés hozza, "önökre hárul a feladat, hogy a jogszabályok be is legyenek tartva".

Végül azt kívánta nekik, mutassanak jó példát mindenkinek emberségből, határozottságból és törvénytiszteletből is.

A Kapisztrán téren tartott tisztavatáson részt vett mások mellett Pintér Sándor belügy- és Benkő Tibor honvédelmi miniszter is.

Az NKE Rendészettudományi Karának 218 végzett hallgatója a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tette le a tiszti esküt. A karról idén 170 tiszt kerül a rendőrséghez, a többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a büntetés-végrehajtás és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztje lesz.

Az ünnepségen kiosztott sajtóanyagban azt is írták, hogy a rendészettudományi kar képzései továbbra is nagyon népszerűek, egyes szakokra csaknem tízszeres a túljelentkezés.

A most esküt tett hallgatók július 2-án kezdik meg szolgálatukat.