Új múzeum nyílik Berlinben, ahol a múltban elkövetett bűneikkel szembesítik a németek önmagukat. A múzeumnak sugároznia kell majd, hogy nyitott a világra és más kultúrákra. Hogy miért kéne elnézést kérni a németeknek, arra nekünk is lenne pár tippünk.

Nyugaton egymás után nyílnak az indiai éttermek, a törökök által üzemeltetett vízipipázók és a kebabozók. A trend itt nem állt meg az identitását vesztett Nyugaton, újabban nagy divatja van a múlt bűneit és sérelmeit feltáró múzeumok megnyitásának.

A függetlenség élharcosának számító New York Times adta közre, hogy Berlinben nyílik meg a legújabb ilyen tárlat, melyben elnézést kérnek a múlt bűneiért. Vagyis a fehérségért, a kereszténységért és a heteroszexualitásáért.

Amerikában az egyetemeken erre már külön előadások, szakok és karok jöttek létre, de a germánok sem maradhatnak le.

A múzeum elindítása hétszáz millió euróba kerül, de van itt pénz, a szakképzett szír lakberendezők és afgán mérnökök rendesen felpörgették a Merkel asszonyság által vezetett ország GDP-jét.



Fotó: humboldtforum.com

A kiállításon a németek elnézést kérnek mindenért, amiért lehet: a porosz háborúért, az afrikai gyarmatosításért, a nácik bűneiért, a bajor választófejedelm kusza fogsoráért, a Német-Római Birodalom klerikus mivoltáért, és még sorolhatnánk.

A Humboldt Forum nevet fogja viselni az „entschuldigung-múzeum”. A névadó Humboldt ugyanis sajnos fehérek voltak meg férfiak is, ráadásul németek.

Persze kritikusok is voltak, akik ugyan csak óvatosan merték támadni a kezdeményezést, mert Németországban egy-egy megjegyzés után könnyebben lesz náci az ember, mint '38-ban egy párttagsági könyv birtokában.

A cikk azt is megemlíti, hogy más német múzeumban fellelhető kiállítási tárgyak kerüljenek vissza eredeti helyükre, ahogy azt Mnyaka Sururu Mboro, a szász felmenőkkel valószínűsíthetően nem rendelkező berlini aktivista is mondja. Mboro szerint vissza kell vinni a németek által legyilkolt tanzániai emberek koponyáit Afrikába. Én hozzáteszem, hogy a preparált zsiráfokat is vigyük el.

Nézzünk azonban mögé a dolgoknak: a múzeum célja csak az lehet, hogy felszámolják a németség megmaradt identitását. Hogy szégyelljék magukat mindenért. Kötelező osztálykirándulások ideális célpontja lehet ez, a merkeli fiúk-lányok meg a többi nem képviselői örömmel kérhetnek bocsánatot a múltban elkövetett bűneikért.

Borítókép: humboltforum.com