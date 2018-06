Geffroy-t még 2017-ben fogták el katonai egységek, majd a török hatóságokhoz került, akik kiadták az eredetileg Toulouse-ból származó férfit a francia hatóságoknak. Utóbbiak pedig terrorista bűncselekményekben való részesség gyanújával indítottak nyomozást ellene.

Geffroy-t 2017 szeptembere és 2018 februárja között többször is kihallgatta a Belső Biztonsági Főigazgatóság. A vizsgálat során kiderült, hogy Geffroy egyike azon kevés "szellemnek" nevezett európai dzsihadistának, akiket a hatóságok előtt is ismert Clain testvérek - Jean-Michel és Fabian - szerveztek be az iszlamista szervezetbe.

Geffroy számolt be a Clain testvérek titkos projektjéről, amit az IÁ vezetőinek nyújtottak be. Az általuk kreált forgatókönyv pedig minden terrorelhárító szolgálat legnagyobb félelme: gyerekekkortól képzett terroristák.

“Tudom, hogy a jövő külföldi akcióit olyan emberek fogják elkövetni, akik gyerekként a térségben (Szíria és a Közel-Kelet - a szerk.) nőttek fel, de serdülő koruk után nyugatra, Európába és Franciaországba küldték őket, hogy öngyilkos merényleteket hajtsanak végre. Ez egy hosszú távú projekt, a kulcsa viszont, hogy ne legyenek felismerhetők az elkövetők - még az arcfelismerő rendszerek számára sem -, ezért kell gyerekként ott felnőniük és csak felnőttként Európába érkezniük” - mondta Geffroy a hatóságoknak.

Azt a Le Monde által megkérdezett nyomozók sem tudták elmondani, hogy milyen fázisban van a projekt. De Geffroy őszinte nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy operatív fázisba léphetett az akció.

Borítófotó: illusztráció