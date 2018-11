Lendvai bejegyzésében Károlyi Mihályt dicsőíti, mintegy hősként állítva be a forradalom vezérét, és az első köztársaság kikiáltását. Persze a baloldal számára minden ünnep, ami az országnak rossz. Károlyi megítélése mai napig nem teljesen tisztázott, inkább a baloldal kapaszkodik belé, és Lendvaihoz hasonlóan elhallgatnak bizonyos részleteket Károlyival kapcsolatban. A honi baloldalnak megvan az a rossz szokása, hogy valahogy mindig sikerül a legvállalhatatlanabb elvtársaikat piedesztálra emelni, most sincs ez másképp, annak ellenére sem, hogy lenne tisztességes baloldali politikus bőven, akiket ünnepelni lehetne.

Az ominózus bejegyzés screenshotja

A „vörös gróf" tevékenységének kifejtését kezdjük talán azzal, hogy pont a forradalom napján (október 31.) gyilkolták meg gróf Tisza Istán miniszterelnököt, aki Károlyi legnagyobb ellenfelének számított, és a Károlyi-féle puccs egyik legnagyobb akadálya volt.

Károlyi hadügyminisztere, Linder Béla november 2-án feloszlatta a magyar hadsereget, holott az antanttal nem kötöttünk békét egészen 1920-ig. Ekkor mondta el az azóta sokat idézett mondatát: „Nem akarok többé katonát látni!” Egy háborúban álló, ellenséges államokkal körülvett ország hadügyminiszterétől azért nem ezt várná az ember, de Károlyival tovább is mentek: november 13-án írták alá a belgrádi egyezményt, s Károlyi ki is jelentette, hogy nem ragaszkodik Magyarország területi integritásának megőrzéséhez. Nem túlzás azt mondani, hogy ez volt Trianon előszele. November 16-án Károlyiék bandája kikiáltotta a Magyar Népköztársaságot, bár utólag csak (ahogy Lendvai is teszi) Első Magyar Köztársaságként hivatkoztak rá.

1919. március 21-én aztán átjátszották a hatalmat a Kun Béla-féle kommunistáknak, melyre a szocializmusban csak „a dicsőséges 133 napként” emlékeztek. Az első európai kommunista diktatúra (Oroszországot nem számítva) létrejötte Károlyi öröksége. Az antant persze nem ismerte el legitim kormányként Kun Béla (él)csapatát, így Magyarország még kedvezőtlenebb helyzetbe került a jövendő béketárgyalásokon.

Károlyiékban nem volt annyi becsület, hogy megvédjék az országot a betörő szláv és román egységektől, és a sors furcsa fintoraként épp a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege volt az, amelyik visszaverte a cseheket. A történelmi hűség kedvéért viszont muszáj hozzátenni, hogy a Vörös Hadsereg csak nevében volt vörös, ugyanis Kun Béláék nemzeti jelszavakkal, a magyar érdek megvédésének hangoztatásával operáltak, nem a proletárforradalom „dicsőséges eszméivel”.

A történet további részét mindenki ismeri: jött Horthy, majd 1920. június 4-én megtörtént Trianon.

Károlyi örökségét megfogalmazni nem éppen hálás feladat, de a magyar történelem talán egyik legnagyobb hazaárulójáról beszélünk. A XX. század Gyurcsány Ferencéhez köthető egy háborúban álló ország hadseregének leszerelése, az ország területi integritásáról való lemondás, Kun Béla s vele együtt az első európai kommunista diktatúra, a rendkívül hátrányos nemzetközi megítélés, ami nagyon sokat nyomott a latba a béketárgyalásokon. Igen, ez mind Károlyi hagyatéka, ezt ünnepli a magyar baloldal.

Persze ez megint nem a baloldaliságról, a szociáldemokrata értékekről szól, hanem a régi, kommunista reflexekről. Ha a mai baloldal annyira szeretne valakiket ünnepelni, akkor (a teljesség igénye nélkül) itt van néhány név:

Angyal István '56-os forradalmár, hithű baloldali, aki harcolt a sztálini kommunizmus ellen, abban a forradalomban, amit Lendvai elődjei vertek le.



'56-os forradalmár, hithű baloldali, aki harcolt a sztálini kommunizmus ellen, abban a forradalomban, amit Lendvai elődjei vertek le. Kéthly Anna , meggyőződéses szociáldemokrata, az '56-os forradalom idején újjáalakult szociáldemokrata párt alelnöke



, meggyőződéses szociáldemokrata, az '56-os forradalom idején újjáalakult szociáldemokrata párt alelnöke Krassó György szintén baloldali gondolkodású '56-os forradalmár, 1963-ban amnesztiával szabadult, majd 1986-tól a Szabad Európa Rádió munkatársa lett



szintén baloldali gondolkodású '56-os forradalmár, 1963-ban amnesztiával szabadult, majd 1986-tól a Szabad Európa Rádió munkatársa lett Peyer Károly szociáldemokrata politikus, az ő nevéhez fűződik a Tanácsköztársaság utáni konszolidációt elősegítő Bethlen-Peyer-paktum. A második világháború után ameddig tudott, ellenállt a kommunistáknak, de végül 1947-ben emigrációba kényszerült.

Tessék, van ám itt tisztességes baloldali politikus bőven. Ja, hogy ők a kommunista rendszer ellenségei is voltak, így azoknak az ellenségei, akik a mai magyarországi baloldal elődjeinek, tanítóinak számítanak? Így érthető miért a „vörös grófot" ünneplik, nem pedig Angyalt, Kéthlyt, Krassót vagy Peyert.

De mit is várunk azoktól, akik a határon túli magyarok ellen uszítottak a 23 millió románnal, mit várunk azoktól, akik december elsején kedélyesen italozgatnak a román vezetéssel Erdély elvétele alkalmából, mit várunk azoktól, akiknek a migránsok befogadása fontosabb, mint a határon túli magyarság megmaradása?

Medgyessy Péter még miniszterelnökként kedélyesen italozgatott Erdély elvétele alkalmából

