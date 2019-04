Varga Zoltán az MTI-nek küldött elemzésében a vezető részvények közül kiemelte a Richter mozgását, ami már az 5 500 forintos szintet is áttörte, így a következő napokban is folytathatja az emelkedést, a következő fontos ellenállás 5 600 forintnál húzódik. A Mol árfolyama a korábbi emelkedő trend alatt mozog, negatív a technikai képe. Az OTP oldalazó mozgást végez, továbbra is esélyes a 12 500 forintos támasz megérintése - vélekedett. A szakértő szerint a Magyar Telekom árfolyamában nincs érdemi változás, a 460-475 forintos sávban oldalazhat a következő napokban.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 237,04 pontos, 0,57 százalékos emelkedéssel, 42 063,94 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint volt. A Mol 20 forinttal, 0,61 százalékkal, 3278 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 60 forinttal, 0,47 százalékkal, 12 700 forintra nőtt, forgalmuk 2,7 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,50 forinttal, 0,11 százalékkal, 467 forintra emelkedett, forgalma 193,5 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 75 forinttal, 1,37 százalékkal, 5540 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.

borítókép: BÉT.hu